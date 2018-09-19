可口可樂搶攻大麻飲料市場

2018-09-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於大麻主要成分「大麻二酚」（CBD）有確定療效且不屬管制物質，全球最大跨國無酒精飲料生產銷售商「可口可樂公司」，十七日傳出正鋪路進軍眾多飲品商搶攻的大麻飲料市場。與加拿大醫用大麻產品生產銷售商「奧羅拉大麻公司」洽談中的合作案若正式上路，平日受發炎、疼痛、抽筋等生理問題所苦的消費者可望受惠。

加拿大媒體「BNN彭博」指出，英國跨國酒精飲料公司「帝亞吉歐（Diageo）」也正和加拿大至少三家大麻生產商接洽。荷蘭釀酒公司「海尼根」旗下手工精釀啤酒「Lagunitas」，也傳出準備推出新品牌，特製不含酒精的大麻飲料，但摻入成分為大麻中的主要精神活性物質「四氫大麻酚（THC）」。

可口可樂公司強調，「目前尚未做出決定」，對於前述合作案不予置評。

加拿大為全球第二個對大麻完全不設限的國家，繼醫療用大麻於二○○一年解禁，娛樂用大麻下月十七日起也將全面合法化。來自美國的全球第二大啤酒廠「摩紳庫爾斯」，上月初宣布與加國大麻生產商「Hydropothecary Corporation」合作，準備推出無酒精大麻飲料，攻佔下月十七日大麻全面合法化後的加國市場。

THC和CBD為大麻兩大主要成分，因具有精神活性的THC而被視為毒品，但CBD沒有令人亢奮、成癮的精神作用，多種醫療用途更獲臨床證實。許多大麻提倡者宣稱，CBD可緩解關節炎與糖尿病症狀，CBD油更據說有助睡眠、提振食慾、減少緊張、憂鬱與焦慮，成為美國洛杉磯最新健康時尚，廣受雞尾酒與高價果汁歡迎。