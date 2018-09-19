日富豪前澤友作 將成首位繞月旅客

2018-09-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國「太空探索科技公司（SpaceX）」十七日在加州洛杉磯豪松市總部，公布該機構首位繞月飛行的神秘乘客身分：日本第十八大富豪、身家卅億美元（約九三二億台幣）的時尚網購平台「ZOZO」創辦人兼社長前澤友作（Yusaku Maezawa）。前澤最快將在二○二三年搭乘「巨型獵鷹火箭（Big Falcon Rocket , BFR）」升空，展開為期一週的繞行月球之旅，他還計畫與六至八名藝術家同行。

四十二歲的前澤現任網路零售業「Start Today」集團總裁，旗下網購平台「ZOZO」以提供「線上量身」服務的客製化服飾聞名，他期許能在十年內將「ZOZO」打造成全球前十大零售服飾通路。前澤熱愛音樂和藝術，曾是龐克樂團的鼓手，最初也是以線上販售音樂專輯起家；他去年曾以逾一．一億美元（約卅四億台幣）天價，收購美國藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作，轟動一時。

前澤十七日表示，基於對藝術的熱愛，他決定邀請畫家、雕刻家、音樂家、導演、時裝設計師、建築師等各領域的藝術家與他同訪月球，「藝術家們將在返抵地球後進行創作，相信這些傑作能夠激勵我們所有人心中的夢想家」。他也力邀SpaceX執行長穆斯克同行，穆斯克則說，「我還無法確定…這趟旅程有其危險性，它可不是在公園散步」。

穆斯克十七日證實，已有兩人支付繞月之行的訂金，前澤是其中之一，但他拒絕透露相關金額，只說不會向與前澤同行的藝術家收費。前澤預定搭乘的「巨型獵鷹火箭」高一一八公尺，估計造價達五十億美元（約一五五四億台幣），分為燃料動力艙和乘客艙，乘客艙可容納約一百人，至少還要五年才能投入載人任務，預計二○二二年先試航到火星。

前澤有望成為自一九七二年「阿波羅（Apollo）」登月計畫以來的首名訪月者，也是民間人士造訪月球的第一人。此前，只有廿四名地球人曾訪問月球，他們都是美國國家航太總署（NASA）的白人男性太空人，其中半數曾踏上月球表面。史上首次自費太空旅行則是在二○○一年，美國企業家提托（Dennis Tito）耗資約兩千萬美元（約六．二億台幣）搭乘俄羅斯太空船前往國際太空站（ISS）。