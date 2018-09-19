文金第三次峰會 挽救非核化

2018-09-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕南韓總統文在寅十八日率領南韓四大財閥等組成的訪問團，前往平壤與北韓領導人金正恩舉行第三次兩韓元首高峰會。儘管北韓動員數萬人夾道歡迎，展現對文在寅的最高規格禮遇，但由於金正恩擬聚焦於經濟問題，南韓媒體呼籲文在寅謹慎。保守派的「朝鮮日報」社論指出，南韓許多民眾已對文金會感到厭煩，「文總統務必抱持本次峰會第一、第二與第三議程均為北韓非核化的決心」。

文在寅率領的五十二人訪問團十八日抵達平壤，展開為期三天的行程。文在寅是繼金大中、盧武鉉後第三位在平壤與北韓領導人會面的南韓總統，希望促進朝鮮半島和平，並擔任美國與北韓之間的調解者，希冀讓停滯的非核化會談得以重啟。

金正恩偕妻子李雪主在平壤國際機場迎接文在寅夫婦，兩人見面互擁，之後共同搭乘敞篷車遊行平壤市區，沿途有數萬人手持花束，高喊「祖國統一」。

青瓦台指出，會談三大議題包括促進北韓與美國對話、改善兩韓關係，以及結束軍事緊張及戰爭威脅。文在寅稍後在北韓執政黨勞動黨總部與金正恩舉行的兩小時會談中表示，他深知兩人承擔的重責大任，「整個世界正在看，我希望向世人展現和平繁榮的結果」。金正恩則讚揚文在寅促成他與美國總統川普六月在新加坡的歷史性會面，「這造就區域穩定，我期待有更多進展」。美國要求北韓「最終、全面且不可逆的」無核化，但平壤希望美國發表韓戰終戰宣言，並譴責片面要北韓棄核是「流氓般的」強求。

北韓勞動黨喉舌「勞動新聞」十八日重申，非核化的停滯「完全歸咎於」美國，「美國頑固堅持『除核優先』的理論」。

文、金兩人十九日將再次舉行會談，屆時文在寅將試圖說服金正恩提出非核化具體進程，俾便他在月底舉行的「文川會」中轉告川普。文在寅希望藉由兩韓關係改善及美朝會談來降低韓半島的衝突，但隨著華府與首爾面對平壤的姿態日益有別，金正恩料將尋求更緊密的兩韓經濟合作關係。隨同文在寅訪問平壤的成員，包括三星集團少主李在鎔、現代集團會長玄貞恩、鮮京集團會長崔泰源與樂天集團會長具光謨等，顯示文在寅希望拓展兩韓商貿關係。

專家不看好峰會成效

分析家普遍不看好峰會成效。全球政治風險諮詢組織「歐亞集團（Eurasia Group）」指出，這場會面或能產生一些狀似樂觀的頭條，但對於促進北韓非核化沒有太大幫助。朝鮮日報則指出，文在寅能否取得北韓提交核清單等非核化措施，並對第二次美朝領袖峰會進行協調，將是這場會面的成敗關鍵。