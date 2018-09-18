服阿斯匹靈預防中風 對健康老人效果不佳

2018-09-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕數以百萬計的健康人口將阿斯匹靈（Aspirin）當成養生品，相信低劑量定期服用，可預防中風及心臟病。然而，「新英格蘭醫學期刊」（ＮＥＪＭ）十六日發表的最新研究指出，對於健康的老年人，這種養生法並無顯著效果，反而會增加消化道及顱內出血的風險。

澳洲新研究︰可能增顱內出血風險

澳洲蒙納士大學（Monash University）的研究團隊針對逾一萬九千名澳洲和美國成人，包括七十歲以上白人及六十五歲以上非裔及拉丁裔，均無失智症、生理失能及心血管疾病等病史。

半數受試者每日服用一百毫克的低劑量阿斯匹靈（一般低劑量阿斯匹靈為八十一毫克），另一半則服用安慰劑。研究從二○一○年開始，追蹤期四．七年。

阿斯匹靈可降低血液濃度，減少血管阻塞風險，有研究指其也有預防癌症的效果。基於這些好處，有些人也每日服用作為保健品。但研究發現，阿斯匹靈組的受試者死亡率為五．九％，內出血風險為三．八％，均高於安慰劑組的五．二％死亡率及二．七％內出血風險。此外，兩組在失智症、生理失能及心血管疾病的發生率方面，均無明顯差異。

不過，研究未能解釋死亡率增加的原因，且有研究限制。以六十五歲以上非裔及拉丁裔為受試者，是因為該族群罹患心臟病及心血管疾病的風險高於白人；研究結果無法適用於六十五歲以下的前述族群，也無法適用七十歲以下白人。中風及心臟病患者也不適用，因為他們需要阿斯匹靈抑制血栓。

研究主筆、蒙納士大學教授麥克尼爾（John McNeil）指出，若無相關需要，不應採行阿斯匹靈養生法。阿斯匹靈有內出血副作用，尤其老年人的血管特別脆弱；若民眾已採取這種保健法，應向醫師諮詢。

八月間已有研究指出，阿斯匹靈對心血管疾病低風險的民眾並無助益。另有研究指出，阿斯匹靈確實有助於糖尿病患者防止心血管問題，但因為出血風險而弊大於利。肥胖者可能需要更多藥量，才能預防中風、癌症及心臟病。