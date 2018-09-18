壓床、扯泳衣 美大法官提名人疑涉性侵

2018-09-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普提名的聯邦最高法院大法官人選卡瓦諾（Brett Kavanaugh），日前被踢爆曾在青少年時期企圖性侵少女，該名受害者十六日首度以真名現身，詳述當年的事發經過。現年五十一歲的加州巴羅艾托大學（Palo Alto University）臨床心理學教授福特（Christine Blasey Ford）表示，卡瓦諾和他的同學賈吉（Mark Judge）在一九八二年夏季，將她按倒在床上並試圖扯下她身上的泳裝，「我一度以為他（卡瓦諾）會失手殺了我」。

卡瓦諾任命案二十日將交付聯邦參議院司法委員會表決，但司委會民主黨議員已就前述指控要求延後表決。知情人士告訴美聯社，共和黨內部已因此事分裂，儘管多數人認為福特的指控不足以影響卡瓦諾出任大法官，但共和黨仍在權衡如何應對。面對反性騷運動「我也是（#MeToo）」的壓力，委員會可能邀請福特、卡瓦諾、賈吉出席非公開會議作證，釐清卡瓦諾的適任問題。福特十七日透過律師表示，願意出面作證。

華盛頓郵報報導，福特受訪時指出，馬里蘭州私立中學的學生在一九八○年代初期經常一起出遊；某年夏天，他們在華府郊區蒙哥馬利郡的俱樂部舉行泳裝派對。她記得自己被醉到站不穩的卡瓦諾和賈吉圍困在一個房間裡，卡瓦諾將她按倒在床上，對她上下其手，並企圖扯下她身上的泳裝；當她尖叫求救時，卡瓦諾用手捂住她的嘴，「我一度以為他會失手殺了我」。

福特說，她最後逃出魔爪，是因為賈吉跳到卡瓦諾和她身上，結果三人都跌下床；她乘機逃跑，將自己反鎖在洗手間裡，等到聽見賈吉和卡瓦諾「跌跌撞撞地走下樓梯」，才開門逃離。她不知道自己最後如何回到家，也不敢將此事告訴別人，更害怕父母親知道自己和一群青少年出去喝酒。福特指出，這讓她多年後仍無法與男性建立正常關係，直到二○一二年與丈夫一起接受婚姻諮詢治療時，她才首次講出這段經歷。

在得知卡瓦諾將出任大法官後，福特七月初向華郵匿名爆料，並聯繫其選區的民主黨女眾議員艾舒（Anna G. Eshoo），後來又致函參院司委會民主黨議員范士丹。八月上旬，福特通過前聯邦調查局探員的測謊，她寫給范士丹的密函也被列入白宮提交司委會的卡瓦諾背景審查，該封匿名信本月十二日起陸續遭多家媒體披露。卡瓦諾隨即否認，強調「我在就讀中學或任何時候都沒做過這種事」，賈吉也出面為卡瓦諾背書。