反制中國 日潛艦首次南海演習

2018-09-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本防衛省海上幕僚監部（下稱海幕）十七日證實，包括「親潮級」柴電動力潛艦「黑潮號（SS-596）」在內的四艘海自船艦，十三日在中國持續推動軍事據點化的南海，實施模擬反潛作戰訓練。相當於海上自衛隊參謀部的海幕表示，這是海自首度調派實戰用潛艦在南海演習。朝日新聞等日本主要媒體、法新社、華爾街日報等十七日報導，此次訓練採事前「極機密」進行、事後再罕見公布的方式，被視為日方欲藉由強力訴求公海航行自由，達到反制中國的目的，並展現日本海上武力在南海的存在感。

日本政府相關人士透露，海自這次共派遣黑潮號、「出雲級」直升機護衛艦「加賀號（DDH-184 ）」、「村雨級」護衛艦「電號（DD-105）」和「秋月級」護衛艦「涼月號（DD-117）」前往南海。八月二十七日，黑潮號從廣島縣吳市的海自吳基地出港，從東海穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽，進入南海。電號、涼月號與被稱為「準航母」的海自最大船艦加賀號，則於前一天分別駛離吳基地及長崎縣佐世保基地，通過巴士海峽駛入南海。

加賀號等三艘護衛艦預定八月廿六日到十月三十日，在南海和印度洋海域進行長期航行與訓練，先在菲律賓周邊與美國「尼米茲級」核動力航空母艦「雷根號（CVN-76）」及菲國海軍舉行聯合訓練。在加賀號等護衛艦與黑潮號會合後，這四艘船艦九月十三日就在南海海域展開模擬反潛作戰的實戰訓練。護衛艦與艦載直升機使用聲納等裝備，訓練如何偵測潛艦，潛艦則訓練如何在不被發現下逼近水面艦的戰術。

中國片面劃設稱為「九段線」的疆界線，主張擁有南海大部分主權及權益，而前述十三日的訓練均在九段線內的海域進行。黑潮號十七日還駛入越南中南部的最重要據點金蘭灣（Cam Ranh Bay）基地，這也是海自潛艦首次進入金蘭灣，凸顯日、越兩國強化針對中國的國防合作。黑潮號預定在金蘭灣停靠至廿一日。

朝日新聞引述多名政府相關人士報導，南海乃日本商船的交通要道，中國挾其軍力在多個岩礁填海造陸，在南海加強軍事據點化和實效控制。相當於海軍參謀長的海上幕僚長村川豐即表明，南海係對日本「生死攸關的重要海域」，卻正成為中國可發射潛射彈道飛彈的核動力潛艦據點。自衛隊幹部指出，若無法在南海封堵中國的潛艦動向，中方即可通過巴士海峽，毫無顧忌地穿梭太平洋，對美國和日本至關重要的太平洋安全造成重大衝擊。