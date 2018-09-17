中資壟斷房產、博弈業 柬埔寨人有苦難言

2018-09-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國資金近年大舉湧入開發中國家，為各國經濟注入活水之餘，也常常被質疑居心叵測。英國廣播公司（ＢＢＣ）和美國之音（ＶＯＡ）報導，在柬埔寨政府的親中政策助長下，該國的房地產、博弈、旅遊等產業雖蓬勃發展，但幾乎全被中企和中國人壟斷，條件較差的柬國人不僅無法共享共榮，連原本的生活及謀生空間都被嚴重壓縮。

財經時報（Business Times）指出，中國是柬埔寨近五年最大的投資國，中企光是今年初就已承諾出資七十億美元支援基礎建設，包括一條連接首都金邊和西哈努克市（Sihanoukville）的高速公路；澳門「新建業集團」也擬斥資廿七億美元，在金邊興建一三三層樓的雙塔世貿中心。官方觀光數據更顯示，今年一至七月中國觀光客達一一○萬人，佔比卅七．一％，比去年同期上升七十二．六％。

第二大城西哈努克市因具備「一帶一路」計畫的戰略價值，成為中資鎖定的熱門地區，其中又以博弈業為大宗。例如，位於貢布市波哥山的法國殖民時期舊賭場飯店「波哥宮」，已在今年重新開幕，還有兩家賭場飯店也正在籌備，以迎接愈來愈多中國觀光客兼賭客，因為博弈業在中國仍屬違法。

然而，柬國非政府組織「自然之母」共同創辦人戴維森（Alex Gonzalez-Davidson）批評，中國投資客有如「刺客」來襲，幾乎沒有考量當地人需求和環境因素，造成人口大量外流及生活水準惡化。西哈努克市一對情侶向ＢＢＣ表示，當地房價因中國人湧入而上揚，租金在一年內從每月七十五美元（約二三○○台幣），飆漲至二五○美元（約七八○○台幣）。被迫離開的人因而怒斥政府將西哈努克市「打包」賣給中國人。

彭博也指出，金邊的高級公寓多由想創造海外收入的中國人買下，但中資雖然活絡柬國經濟，也對柬國形成牽制。柬埔寨投資顧問公司執行長加利安諾（Anthony Galliano）表示，中資是為自身利益服務，例如為中國人創造海外就業機會，對柬國就業市場無甚助益。況且，中國觀光客和長期居留者也造成當地社會問題，西哈努克市即頻傳非法賭博、綁架、詐騙案，種種因素都使得柬國內部的反中情緒益發高漲。