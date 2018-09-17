山竹颱風直撲 廣東疏散245萬人

2018-09-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕威力強大的「山竹」颱風十六日橫掃香港、澳門和中國廣東省，造成香港兩百多人受傷就醫，部分地鐵路線及巴士站十六日暫停營運，航空公司也紛紛取消航班，影響至少數千名旅客行程，教育局則宣布所有學校十七日停課一天。澳門四十二座賭場更是史上首次全部暫停營業。至於十五日慘遭山竹蹂躪的菲律賓，警方十六日證實，至少六十四人不幸罹難，仍有數十人下落不明。

山竹颱風十六日下午五時在廣東省江門市台山海宴鎮登陸，中心風速每小時一六二公里。廣東當局疏散逾二四五萬人，超過四．八萬艘漁船入港避風；福建省疏散逾五．一萬人，約一．一萬艘漁船返港避風。在山竹登陸中國前，港澳地區飽受震撼，摩天高樓在強風中不斷搖晃，部分玻璃窗破裂；逾一七九棵路樹被狂風攔腰折斷，造成交通受阻。

沿岸地區遭海浪襲擊，部分道路水深及腰，淹水災情嚴重；救難人員必須乘坐橡皮艇，沿街救出受困民眾。香港機場管理局表示，十六日共有八八九班航班取消，十七日部分班機也已取消。

澳門官方更罕見地宣布，全澳娛樂場所自十五日晚間十一時起暫停所有博彩活動。

菲律賓災情方面，山竹肆虐呂宋島東北部卡加延省、新比斯開省、南伊羅科斯省、本格特省、著名山城碧瑤市等地，淹沒稻米及玉米等農糧作物，摧毀大量建築物，吹倒許多電線桿及樹木，導致大範圍電力和通訊中斷，並引發數十起山崩及土石流，造成道路中斷，民眾遭土石掩埋。

菲國土石流嚴重 至少64死

菲國警方十六日證實，至少六十四人在風災中喪生，數十人下落不明（多數失蹤者來自科迪勒拉地區），恐怕還有數十人受困於崩塌的土石和房屋。當局估計，死亡人數最終可能超過一百人。大多數罹難者是因山崩及土石流致死。

著名旅遊景點碧瑤市慘遭洪災和土石崩坍夾擊，聯外道路中斷，數棟房屋全毀。卡加延省首府杜格加勞市幾乎所有建物都受損，屋頂被吹掀，屋瓦碎片四散，當地機場航廈屋頂和玻璃窗也遭強風毀損。本格特省的偏遠山區小鎮伊托貢也遭山崩及土石流襲擊，一處採金礦場的工寮遭土石掩埋，搜救人員十六日持續搶救受困的數十名礦工。