NASA衛星升空 測量地球冰層變化

2018-09-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國家航太總署（ＮＡＳＡ）最先進的太空雷射衛星「冰雲和地面高度衛星二號」（ICESat-2）十五日發射升空，任務是測量地球冰層、冰川、海冰及植被的改變，並改善海平面上升的預測。這項任務為期三年，若ＮＡＳＡ決定延長，該衛星也擁有足夠燃料，足以持續運作十年。

改善海平面上升預測

造價高達十億美元（約三一○億台幣）的ICESat-2衛星，清晨六時二分在加州范登堡空軍基地，由三角洲二型（Delta II）火箭搭載升空。ＮＡＳＡ地球科學部門主任佛雷利契（Michael Freilich）指出，該衛星任務著重於了解格陵蘭及南極冰層如何造成海平面上升。近一年來，這些冰層融化已導致海平面上升逾一公釐。

ICESat-2衛星是由諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）研發，攜帶雷射測高儀，可從太空中測定光子至地球的時間以衡量高度，測量地球冰層的平衡與海平面。此前的任務ICESat衛星於二○○三年發射，○九年結束任務，每秒可發射四十次雷射，揭露海冰不斷變薄，格陵蘭和南極洲沿岸地區冰層持續消融。

相較之下，ICESat-2每秒可發射一萬次雷射，數據蒐集能力高出兩百五十倍以上，可沿衛星行進路線每○．七公尺測量一次。此外，ICESat-2也測量樹木、積雪及河川高度，可能有助研究洪水、乾旱及野火等事件的碳積存量。