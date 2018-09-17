3D微波乳房攝影 無痛無輻射

2018-09-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕台灣衛生福利部統計，二○一七年國人十大死因之首為癌症，乳癌則為死亡率第四高的癌症。現階段，若想早期發現乳癌，最主要是透過Ｘ光乳房攝影和超音波檢查，但均有不足之處。日本神戶大學研究團隊獨步全球，成功研發出藉由電波將乳房內的癌細胞組織以3D立體影像呈現的「微波乳房攝影」技術，不僅無痛，準確度也大幅提升。由於不用擔心輻射，孕婦與哺乳期間的媽媽都能做，被視為乳癌篩檢的「大革命」，最快三年後可能在日本獲准上市。

關西電視台報導，神大教授木村建次郎領導的團隊，利用微波（microwave，電波的一種）可輕易穿透女性乳房的特性，對乳房釋放微波。微波雖會穿透乳房中的脂肪，但對乳腺及血管等有反應，會反彈反射。由於癌細胞組織的血管比正常細胞多，微波就會對異常發達的癌細胞產生更強的反應。

不過，由於微波會向各個方向分散，故難以解析用微波蒐集的數據資料，以供醫師診斷，遑論藉此精密造影。木村團隊領先全球其他正致力解決此一問題的科學家，解開從四散的微波導出物體形狀的公式，成功地將乳房中的癌細胞即時立體造影，成為全球首創的尖端技術。

相較於目前以Ｘ光乳房攝影為主的檢查法，微波乳房攝影的優點包括：Ｘ光檢查時，女性必須將乳房置於儀器上，由壓迫板緊壓乳房上下和左右，微波檢查則完全無痛，可輕鬆受檢。另外，即使Ｘ光檢查的輻射劑量很低，孕婦或哺乳中的女性仍擔心恐影響胎兒或新生兒健康。微波檢查則無這層顧慮。

尤其在判讀Ｘ光影像時，乳腺多又密集的「高緻密度乳房（dense breast）」看起來會白白一片，癌細胞組織等病變同樣偏白，不容易發現哪裡異常，有醫師將其形容為「彷彿在雪山上找尋白兔」，而日本四十一歲前的女性，乳房幾乎都屬於此一類型。反觀微波檢查可將Ｘ光檢查難以察覺的癌細胞組織立體造影，進一步提升精確度，也無需熟練的醫事放射師操作。

乳癌是分泌母乳的乳腺發生惡性腫瘍，由於初期不太會感到疼痛，故往往有患者罹癌卻不自知的情況。乳癌患者人數正逐年增加，日本女性十一人裡就有一人有罹患乳癌風險，一年約一‧四萬人死於乳癌。