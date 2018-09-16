中國打壓教會 要求出賣信徒個資

2018-09-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國政府打壓境內宗教行之有年，對付教會的手段更在近日明顯升級：河南省一連三名牧師被抓，省會鄭州市教會幾乎全遭取締；浙江省信教學生遭校方約談威脅，以致幾乎無人敢公開承認信教；原本自以為處境比基督教好一些的羅馬天主教，神職人員甚至被要求出賣信眾資料。

阻撓集會 河南連逮3牧師

鄭州當局十四日上午七時許派員取締的中興教會，為不願順從官方管理的「家庭教會」，在當地成立十多年以上。國家宗教局人員、特警、便衣百餘人闖入包圍，理由是該教會於非宗教場所從事宗教活動，他們破壞現場設備，還帶走聖經、詩歌本及奉獻箱。當地教徒告訴「自由亞洲電台」，鄭州的教會幾已抄光，下一步將重點清理帶頭、不聽話的人士。他說的是河南牧師魏金黨、楊留培，以及上週被警方處以行政拘留十五天的張義南，這三名神職人員皆因從事宗教活動受罰。

信教學生 遭教師多次約談

此外，廣東省有家庭教會近期被當局處以數萬人民幣罰款；河北省廊坊市廣陽區家庭教會，十日收到當局通知，責令停止聚會。

浙江省更有一名基督徒透露，溫州市平陽縣第二中學學生有兩百多人因填寫信奉基督教，而遭教師多次約談，以致目前只剩一人敢承認信仰。該市泰順縣第七中學也有百餘名學生遭遇相同，「這是威脅孩子，有很多人妥協」。

天主教會 也漸成官方目標

法新社指出，中國境內估有千萬名天主教徒也發現自己漸成當局剷除目標。包括河南省濮陽市的一處天主教堂，被視為「非法建築」，遭怪手夷為平地。此外，當局今年釋出諸項新政策：拆除教堂頂部十字架、取走宗教印刷品並沒收聖物，不讓宗教相關意象映入大眾眼簾，並規定掛國旗及擺出憲法；關閉教會辦的幼兒園，不准大學生、未成年人進入教堂，連嬰兒都不行。

準備建置監控程式

國家宗教事務局日前在河南省安陽市耶穌聖心主教座堂「視察」彌撒時，直稱「天主教非源於中國本土」。還有教會被當局要求交出信眾個人資料，包括他們的財務狀況及和「外國影響力」的關聯。一名資深牧師向法新社透露，當局正為建置線上管理宗教系統與監控程式做準備，神職人員被要求出賣信徒，「罪惡」之舉讓他們痛苦不已。