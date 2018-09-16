Apple Watch心跳警訊 恐加重醫護負擔

2018-09-16

〔編譯魏國金／綜合報導〕蘋果公司推出的最新Apple Watch可對潛在的心跳問題提出警訊，該功能獲美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）核定為第二級醫療器材，並被蘋果標榜為重大成就。不過部分醫師認為，在如此普遍的消費產品上裝置心臟監測儀器，恐引發使用者不必要的緊張與就醫，使原已負擔沉重的醫療體系負荷更重。

負責Apple Watch研發的蘋果營運長威廉斯日前在新產品發表會上說：「Apple Watch已成為健康的智慧守護者。」美國心臟協會主席班傑明也背書表示，Apple Watch比先前其他穿戴式器材所使用的心率追蹤器更複雜，而較接近醫師在診斷測試中使用的儀器。ＦＤＡ批准Apple Watch為第二級醫療器材，意謂其設計是為診斷或治療疾病，且其使用風險極低。

心臟科醫師指出，Apple Watch將造福那些不知道自己心律不整的病患，若他們使用最新款Apple Watch，將可能獲得警訊，並將資料提供給醫師。不過一些醫師警告，其實心律常有變化，但Apple Watch或其他心臟監測器可能發出錯誤警訊，而驅使使用者求診。

心臟科醫師曼卓拉向華盛頓郵報表示，人們可能被自己的心臟嚇到而更常就醫，雖然多看醫師並非壞事，然而這可能引發一系列的檢測，若誤判其他徵兆，甚至將造成不必要的治療。

心臟科醫師馬庫斯也說，隨著可監測心率的穿戴式健身記錄器材日益普及，已讓醫師疲於應付取得錯誤訊號的使用者。他表示，從公衛角度來看，現在評斷相關裝置的利弊還言之過早。但曼卓拉直言，他看到許多被智慧型裝置弄得神經兮兮的健康人前來診間，隨著Apple Watch廣受歡迎，該情況恐有增無減，屆時「人們可能像海嘯般湧來」。