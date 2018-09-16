中國版Google藏「後門」 挨批危害人權

2018-09-16

自動記錄門號與搜尋紀錄 政府隨時掌控

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國Google公司擬開發符合中國網路審查規範的「閹割版」搜尋引擎，引發自由世界強烈批判。美國新聞網站「攔截」（The Intercept）十五日引述消息披露，安卓（Android）系統手機的中國版搜尋引擎，將自動記錄用戶搜尋紀錄和手機號碼，便於中方隨時追蹤；且因Google與中國企業合作推動該計畫，天氣、空氣污染狀況等，也可能僅能採用中國官方數據。

空污等狀況 恐採官方美化版數據

消息指出，Google將透過「蜻蜓」計畫重返中國市場，推出可過濾人權、民主、宗教、和平示威等訊息的中國版搜尋引擎，目前已初步設計好安卓系統手機的中國版搜尋引擎，將封鎖「人權」、「學生示威」、「諾貝爾獎」等特定字詞。且該搜尋引擎暗藏後門，將自動記錄用戶搜尋紀錄，連同其手機號碼儲存在中國境內的伺服器。由於中國已實施手機號碼實名認證，未來政府將可隨時透過手機號碼，掌握用戶搜尋狀況。

由於Google須按中國法律規定，與一家中企共同執行搜尋引擎計畫，這意謂中企的人員有權更新「禁詞」名單，卻也令人質疑美國的Google管理層，是否有辦法維持有效管控和監督。不僅如此，消息還透露，該搜尋引擎可能設定為僅由中國官方提供天氣、空污等數據，但中國政府造假城市污染狀況的做法歷歷在目，未來系統可能也只會顯示刻意淡化污染程度的訊息。

報導指出，多個國際人權組織紛紛指控Google助紂為虐，直言包括審查制度、資料儲存中國境內等，都是直接或間接導致人權遭剝奪。「人權觀察」組織網路資深研究員辛西雅‧黃（Cynthia Wong，譯音）就痛批，搜尋紀錄連結手機號碼的做法「大有問題」，將使當局更能詳細追蹤人們的行為，而中國用戶也將更難逃出政府審查的手掌心。

美議員要求Google提供相關計畫資訊

美國國會十六名跨黨派參、眾議員，十三日向Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）寄出聯名信函，指該計畫不僅危害中國人權，還可能損及在中國旅行、工作、生活的美國人權益，要求Google提供計畫相關資訊。此外，除了上千名員工抗議，已有負責人工智慧（AI）的資深工程師等至少五人辭職明志。然而，Google迄今未公開說明計畫，拒絕與人權組織對談，甚至對美國國會的關切置若罔聞。