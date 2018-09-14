曼城台灣日 英人紛按讚

2018-09-14

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦十三日報導〕今年邁入第三年的英國「曼城台灣日（2018 Passport To Taiwan Festival）」活動，在九月初結束後佳評如潮，曼城市府活動團隊負責人威爾森（Kenneth Wilson）坦承他原本也不熟悉台灣，但活動結束前他主動表示非常滿意，並商量明年要如何幫助台灣團隊再次舉辦。威爾森認為這個台灣日活動完全符合曼城的多元文化，值得再度舉行。

英國最大的台灣慶祝活動「曼城台灣日」由曼城台灣人協會主辨，但是不少其他地區的僑胞都前來襄助。一名英國女士凱蒂參加後特別留言說，這是一個大開眼界的活動，好高興自己跟孩子都前去參加，從此知道台灣，更是愛上布袋戲跟那些有魔力的表演，明年一定再來。

總召集人暨曼城台灣人協會會長蔡惠玉對本報表示，他們在三年前就夢想有天能夠到曼徹斯特的市府前艾伯特廣場（Albert Square）舉辦。完全沒有辦活動經驗的她只希望能介紹台灣給當地的居民認識，也藉此凝聚台灣鄉親們一起慶祝和分享台灣文化、音樂、藝術和美食。她說整個過程是一群年輕朋友們陪著一起跌撞才成就的，申請過程當中碰到不少問題，直到活動當天市府看到台灣隊友架起所有設備跟很專業的表演團體上台，才發現這群台灣僑學界人士的用心。

台灣團隊此次分活動組、場地組、攤位組、公關組、設計組、志工組、會計組、設備組跟行銷組，動員起來幹勁十足。另外，還有曼城當地的台灣組織、長老教會負責文藝活動攤位、慈濟志工負責大會清潔回收和佛光山開幕舞獅表演。

場地組組長陳偉博說，這個曼城台灣日花了整年籌辦。活動組組長陳怡儒認為今年是一個重要里程碑，從2016年的蹣跚摸索、2017年的組織化到2018年走進市政廳前廣場並受到市府肯定是很大的進步。志工組長Tiffany表示結束後還有許多人留下來參與場地復原工作，團結力量大的感覺既感恩又感動。

蔡惠玉特別感謝參與活動的表演團體打狗亂歌團、三太子志工、九天民俗技藝團、董事長樂團、前進樂團、街頭藝人小Q與Mickey、聲樂家陳思妤、布袋戲阿中老師及擺攤的藝術家們，所有來自台灣的努力撼動全場。還有僑務委員會、蘇格蘭台灣人協會、倫敦台灣協會和雪菲兒媽媽團體的大力贊助和協辦。未來幾年曼城市府廣場可能因整修而無法使用，但因市府非常滿意，會在尋找合適場地後再公告下一次台灣日活動的時間和地點。