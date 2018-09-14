Google高層幹譙川普 影片遭洩

2018-09-14

美右翼網媒貼出 批Google對共和黨有偏見

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國右派新聞網站「布萊巴特（Breitbart）」十二日貼出一段長一小時影片，顯示搜尋引擎巨擘Google高階主管二○一六年十一月對川普爆冷當選美國總統有多怨嘆且苦惱。此舉也呼應川普最近在一連串推文中，攻擊Google「操縱」搜尋結果，故意隱匿來自保守派機構的新聞，並宣傳推銷來自他稱為「左翼」媒體的內容。

布林︰總統大選令人反感

該影片中，Google高階主管正在選後首次召開、類似「週五派對」的全體員工大會上，談到他們對川普的想法。共同創辦人布林、執行長皮查伊與高階主管沃克（Kent Walker）及努頓（Eileen Noughton）、Google母公司「字母」的財務長波拉特（Ruth Porat）均發表談話。

布林提到，「身為一名移民與難民，我當然覺得這場選舉令人十分反感，我知道在座的很多人也有同感。」他說，現場多數人對大選結果沮喪、難過，其結果顯示，當涉及移民、少數族群、婦女與留給未來主人翁的世界時，許多美國人並未共享Google對這些議題的價值。

皮查伊則說，他認為選舉結果的肇因之一乃「兩黨支持者都不覺得自己的聲音被聽到」，儘管選舉過程充斥煽動及分化，但他依然對美國民主程序有信心。波拉特談到她表態支持希拉蕊時，淚水幾乎要奪眶而出。這些Google高層並呼籲員工繼續忠於自己的價值，並相信網路能讓世人的生活更好，即使它有缺點。

布萊巴特把該影片描繪成Google對共和黨人士存在黨派偏見的證據，惟「紐約時報」指出，由於許多Google高層主管及職員都是民主黨的重要金主，故他們對大選結果感到失望，並不令人意外。「皮優研究中心」六月公布的一份調查也顯示，四十三％美國人認為這些主要科技公司較挺自由派人士的觀點。