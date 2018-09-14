加味電子煙攻陷青少年 ＦＤＡ擬禁

2018-09-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國食品藥物管理局（FDA）十二日針對青少年愛用電子煙此一現象發出警告，引用近日數據指稱未成年人沉迷電子煙的情況日益猖獗，有如「流行病」，下令全美五大品牌電子煙製造商在六十天內提出對策，否則其添加口味的電子菸產品將有下架之虞。

促五大廠商60天內提對策

有關電子煙長期影響的研究並不多，但電子煙通常被視為是對健康的危害低於傳統香菸的替代品。不過，衛生官員警告，電子煙裡的尼古丁照樣會傷害發育中的腦部。電子煙通常含有尼古丁，有時還有水果、薄荷或巧克力等口味，而這些添加口味正是電子煙能在青少年間大為風行的最主要原因。

FDA宣布，全美市佔率達九十七％的Vuse、Blu、Juul、MarkTen XL與Logic等五大電子煙品牌的製造商，若未能在六十天內就阻止未成年人使用其產品提出對策，FDA將以要求電子煙製造商在產品上市前提出產品的詳細設計與健康數據，藉此阻撓其所生產的電子煙的銷售。美國前歐巴馬政府曾要求電子煙製造商在今年八月前提交大部分產品供審查，但FDA局長高特里布去年卻將時間推遲到二○二二年，促使電子煙市場在缺乏監督下蓬勃發展。

FDA此一最新規定也象徵該局對電子煙的態度有所改變。高特里布去年起便開始討論把電子煙當成讓成年癮君子戒菸的潛在工具，但如今坦承，自己疏於預測到目前風行於年輕人間的「嗜（電子煙）流行病」，此一情況必須終止。

市佔率號稱達六十八％的電子煙品牌Juul的製造商表示，願與政府合作致力避免未成年人使用其產品，但也表示，電子煙所添加口味有助於成年癮君子戒菸。美國法律禁未成年人購買電子煙，FDA已對違法向未成年人販售Juul與其他品牌電子煙的線上與傳統商店發出警告信與罰款，為歷來最大規模查緝。