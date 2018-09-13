美外交人員腦部受損 疑俄羅斯幕後主使

2018-09-13

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家廣播公司新聞（ＮＢＣ News）十一日引述三名匿名官員與兩名曾聽取調查簡報者報導，截聽證據顯示，聯邦調查局（ＦＢＩ）、中央情報局（ＣＩＡ）與其他調查派駐古巴與中國的外交人員腦部受損的美國情報機構認為，此一系列神秘攻擊事件的幕後主謀應該是俄羅斯，但證據目前仍不足以讓華府公開歸咎莫斯科當局。

川普政府官員、國會幕僚與曾聽取簡報的官員透露，美軍去年開始對用來傷害美國外交人員的武器進行逆向分析，包括多項動物實驗，還求助於空軍及其位於新墨西哥州柯特蘭空軍基地的導能（directed energy）研究計畫，美軍在此有大型雷射與先進實驗室，可測試包括微波在內的高能電磁武器。華府認為，在中國與古巴的美國外交官員可能是遭到複雜的微波或其他類型電磁武器攻擊，但也試圖了解是否還有配合微波的其他科技。

美國派駐古巴與中國的外交官員自二○一六年底至一八年頻傳身體不適，派駐古巴首都哈瓦那者有廿六人出現類似腦震盪的腦損、聽力喪失，以及認知、平衡、視力與聽力等方面出問題。由於受害者宣稱聽到怪聲，調查方向一度鎖定聲波武器，但ＦＢＩ稍後判定，聲波不會對人體造成上述傷害。今年，美國派駐中國廣州總領事館也有工作人員聽到怪聲，之後被診斷出類似症狀，另有多人被送回美國接受檢測。

美國外交人員遭神秘攻擊的確切動機不明，但此事已引發美古兩國嫌隙，導致華府撤回逾半數駐古巴外交官，同時驅逐多名古巴外交官員。資深美國官員在調查之初曾推測，這些駐外人員身體不適可能肇因於某種新式間諜科技的意外後果，但官方如今已將此事定調為攻擊。

倘若這類事件確為俄國使用未來型武器所致，不啻顯示莫斯科當局已升高對西方國家的攻擊，勢必引爆美國與國際社會眾怒而有所回應；向來親俄的美國總統川普會有何反應，耐人尋味。此外，華府強烈懷疑俄國是神祕攻擊的幕後主使，也意味古巴當局不再被視為主謀，但也不排除古巴情報機構提供某種度的合作或默許。