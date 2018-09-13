安倍會晤習近平 敲定十月訪中

2018-09-13

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕出席俄羅斯「東方經濟論壇」的日本首相安倍晉三，十二日與中國國家主席習近平舉行會談，雙方敲定安倍將在「日中和平友好條約」生效四十週年的十月二十三日訪問中國。安倍也邀請習近平明年六月出席在大阪舉行的二十國集團（G20）高峰會。

在此同時，俄羅斯總統普廷則突然向安倍拋出今年內締結日俄和平條約的提案，前提是日本不能預設任何條件。雖然安倍當場並未表態，但日本政府發言人、官房長官菅義偉在下午的記者會中強調，日本堅持先解決北方四島歸屬問題後再締結合約的基本方針未變，否決了普廷的提案。

朝鮮半島無核化 列共同目標

安倍與習近平上次會談，是去年十一月在越南的亞太經濟合作會議（APEC）。日本放送協會（NHK）報導，習近平會中表示，中日關係已回歸正軌，有必要在新的情勢下積極合作，大力發展。安倍也回應，自兩人上次會談後，雙方半年多來除高層交流外，許多領域的對話也趨於活絡，日中合作的地平線逐漸開闊。

雙方會中還論及朝鮮半島無核化、中國公務船持續駛入釣魚台列嶼附近日本領海問題、「一帶一路」及開放日本十縣食品進口等議題。日媒報導，日中將朝鮮半島無核化定位為「共同目標」，確認攜手合作，包括完全履行聯合國安理會制裁決議。習近平也表態支持日本爭取解決北韓綁架日本人問題的立場。

另一方面，安倍在論壇全體會議上發表演說時重申，將北方四島做為物流基地，轉化成「日俄合作的象徵」，並向普廷喊話，「現在不做何時做？我們不做誰來做？」不料普廷當場接招，在安倍演說結束後突然要求上台發言，提議日俄應先締結和平條約，希望今年底前能夠實現，「只要不預設任何前提」。俄羅斯媒體報導，安倍當時並無反應。

普廷提議 日俄締結和平條約

日俄兩國由於北方四島問題懸而未決，二次大戰結束迄今逾七十年尚未締結和約。安倍上任後極力與普廷博感情，以共同開發北方四島的經濟合作方案換取政治和解，盼早日解決這樁歷史懸案，但俄羅斯堅持先締約再談領土問題。