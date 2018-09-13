官署多設中國監視器 澳洲國安隱憂

2018-09-13

澳洲廣播公司調查 連軍事基地也採用

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府上個月以國安疑慮為由，禁止聯邦政府機構使用中國兩大監視設備商「海康威視（Hikvision）」和「大華科技（Dahua）」的監視攝影設備，但澳洲廣播公司（ABC）調查政府採購紀錄後發現，這兩家公司的監視設備被廣泛用於政府機關，上至聯邦政府若干最敏感機關、下至地方政府，甚至連軍事基地也可見中國製監視器。

海康威視和大華科技長期以來都被指控為中國政府監控少數族裔，這兩家公司正是中國斥資十億美元在新疆打造監控網的主力，外界擔心中國可能將這種作法擴及海外。澳廣花數週時間檢視政府採購紀錄和機關設備，發現海康威視和大華科技的監視攝影機幾乎存在於每一層級政府機關；最嚴重的例子是，位於阿得雷德的澳洲空軍愛丁堡基地，也採用海康威視的監視器。據國防部網站介紹，愛丁堡基地是「國家軍事情報、偵察、情蒐和電子作戰能力中心」。國防部在得知該基地使用中國監視器後，已將其撤除。

海康威視 中國政府擁42％股權

海康威視和大華科技分別為全球第一、第二大監視攝影設備商。澳廣指出，海康威視自中國軍方偵察單位發展而來，四十二％股權在中國政府手中。西方安全研究人員多次提醒，海康威視和大華科技刻意在其系統埋下漏洞，以利中國政府窺探。美國國會上月通過國防授權法案，即禁止聯邦政府使用海康威視和大華科技設備。

在坎培拉郊區巴頓的政府辦公大樓裡，有內政部、司法部門，反洗錢單位「澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）」，以及澳洲六大情報機構之一「國家評估辦公室（Office of National Assessments）」，也發現大華科技攝影機，不僅看得到大樓進出人士，也照得到總理暨內閣總部。

無人機是另一國安隱憂。去年底澳洲軍方一度跟進美軍，禁止使用中國大疆公司的無人機，但兩週後軍方以修改作業程序為由解禁。據了解，軍方使用約四十架大疆無人機。