颶風撲美東 近兩百萬居民撤離

2018-09-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕四級颶風「佛羅倫斯（Florence）」直撲美國東部沿海地區，預計十三日登陸北卡羅萊納州與南卡羅萊納州交界處，成為數十年來侵襲該地區的最強颶風。馬里蘭州、維吉尼亞州、北卡州、南卡州十一日已宣布進入緊急狀態，當局下令撤離近兩百萬居民，美國航空、西南航空等航空公司也已開始協助旅客更改行經受颶風影響區域的航班。

美國國家颶風中心（NHC）預報顯示，佛羅倫斯颶風在北大西洋海面以每小時十三英里（時速二十公里）速度持續向西移動，預計十三日接近北卡及南卡州沿岸時可能增強為五級颶風，中心風速將超過每小時一百四十英里（時速兩百二十公里）。根據該地區可靠文獻記載，北卡州唯一一次遭受四級颶風侵襲是在一九五四年的「黑茲爾（Hazel）」颶風，南卡州則是在一九八九年的「雨果（Hugo）」颶風。

南卡州長麥馬斯特（Henry McMaster）已要求該州東部沿海地區逾一百萬居民撤離，「這是個相當危險的颶風。颶風來襲時，我們不希望有任何人冒著生命危險，我們可能會遭受大洪水襲擊」。維吉尼亞州當局下令撤離約二十四．五萬名低窪地區居民。北卡州當局十一日再撤離沿海地區逾二十五萬居民，該州十日已要求外灘群島哈特拉斯島（Hatteras）及奧克拉科克島（Ocracoke）逾五萬居民撤離。

專家警告，佛羅倫斯颶風的強風驟雨將為美國東岸帶來「致命威脅」，驚人的降雨量可能引發洪災。與此同時，北太平洋及大西洋海面還有許多正在發展中的熱帶氣旋，包括預計十三日通過夏威夷檀香山的熱帶風暴「奧利維亞（Olivia）」，大西洋地區的颶風「海倫（Helene）」、「艾薩克（Isaac）」，北太平洋地區的百里嘉、山竹颱風。