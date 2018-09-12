川普炫經濟成績 強調與歐巴馬無關

2018-09-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著美國期中選舉進入倒數六十天，現任和前任總統川普和歐巴馬頻頻大打「經濟牌」爭取選票。繼歐巴馬日前宣稱當前經濟榮景始於其任內，呼籲川普政府不要自鳴得意後，川普也誇稱在其帶領下，美國經濟成長率超乎歐巴馬過去的預期，更炫耀經濟成長率超越失業率為百年來首見，但此說法隨即被指吹破牛皮。

歐巴馬七日為民主黨助選時，指川普政府和共和黨形容現在的經濟榮景為奇蹟，但那些數據其實與二○一五、一六年一樣，呼籲選民不要忘記經濟復甦從其任內開始。川普也立刻秀出經濟數據，指第二季國內生產毛額（GDP）季增年率達四．二％，超越失業率三．九％，「為一百多年來首見」；並反批歐巴馬想搶功勞，更嘲若民主黨兩年前贏得國會大選，「經濟不會提高四．二％，而是下滑四．二％。」

川普之後又吹噓經濟表現太好，可能是國家史上最佳。同時，他也引述歐巴馬曾說：「川普總統需要有根魔法棒，才能把GDP拉升至四％」，藉此反諷歐巴馬，「看來我還真的有魔法棒，而且我們還可以做得比現在更好，一切才剛剛開始。」川普九日也推文表示，自他當選以來，美國股市已飆漲五十％；史坦普五○○指數則上揚三十五％。

不過，針對川普GDP超越失業率為「百年首見」一說，彭博、法新社根據歷史資料反駁道，一九四八年以來，美國經濟成長率就曾多次超越失業率。白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）隨後坦承川普該段說法有誤，認為可能有人向川普匯報數據時，不慎「多加了一個零」，但他也強調，目前的經濟成長數據確實是十年來最高。

哈塞特還指出，美國經濟在川普任內好轉，在商業投資、商業氛圍和企業註冊方面都有提升。經濟學家則說明，川普和歐巴馬都對經濟復甦有功勞，而復甦無疑是始於歐巴馬時期。前副總統拜登的首席經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）也說，川普的赤字融通和減稅政策，可在短期內刺激經濟成長，但這有很大程度是「站在歐巴馬肩上」才能達成。