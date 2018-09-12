國際刑事法院若起訴美軍 美揚言逮捕法官

2018-09-12

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國家安全顧問波頓（John Bolton）十日警告國際刑事法院（ＩＣＣ），若對駐阿富汗美軍涉及戰爭罪行指控正式展開調查，進而有美國人遭起訴，美國將逮捕並制裁該機構的法官、官員，以及任何協助調查的公司或國家。他說：「我們不會與ＩＣＣ合作、也不會提供協助，我們絕不加入ＩＣＣ，我們將讓ＩＣＣ自行死亡。」波頓的放話引發人權團體抨擊。

波頓批評ＩＣＣ「莫名其妙」，對美國、以色列與其他盟邦是「徹底危險」，還說任何對美軍的調查都將是「完全無稽、無理的調查，若ＩＣＣ衝著我們、以色列或其他美國盟邦，我們不會默然坐視」，「我們將禁止其法官與檢察官入境美國、制裁他們在美國金融系統的資金，並依美國刑事系統起訴他們，我們將對任何協助ＩＣＣ調查美國人的公司或國家祭出相同手段」。

波頓十日在保守派智庫「聯邦主義者協會」（Federalist Society）發表上述演說。去年十一月，ＩＣＣ檢察官要求對二○○三年五月以來，阿富汗安全部隊、民兵組織「神學士」，以及美軍與情報官員，展開戰爭罪嫌調查，美方被指控非法監禁與虐囚等。預料ＩＣＣ法官近期將裁定是否批准調查。

波頓指稱，阿富汗或ＩＣＣ其他會員國均未提出該調查要求，「ＩＣＣ令人無法接受地威脅美國主權與國家利益；我們不承認任何比美國憲法還高的權威，總統不允許讓美國公民遭境外官僚起訴」。

ＩＣＣ十一日強調，ＩＣＣ有一二三個會員國支持，聯合國安理會也認同該機構的價值，「ＩＣＣ作為司法機構，在羅馬規約的法律架構下嚴謹行事，並矢志獨立公正地行使權力」，「ＩＣＣ將不受影響，繼續履行職責」。ＩＣＣ○二年正式成立，美國、俄國與中國均未加入。

「人權觀察」批評，波頓的言論顯示「對暴行受害者的麻木不仁」，在敘利亞、緬甸與其他各地上演的平民殺戮，凸顯ＩＣＣ的必要性更甚以往。「美國公民自由聯盟」（ACLU）說，波頓的威脅「只會使美國進一步孤立其最密切的盟友，並帶給尋求逃避國際問責的戰爭罪犯與獨裁政權撫慰」。