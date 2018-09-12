中菲共享南海資源 初版協議擬本月完成

2018-09-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國國家主席習近平預計十一月出訪菲律賓。華爾街日報十日報導，中國外交部證實，中、菲領導人已就南海議題承諾務實合作與共同開發，且此類合作不會影響任何一方在爭議水域的法律地位；菲國官員亦證實，兩國政府正在制定相關法律框架。美國有線電視新聞網報導，菲國外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）七月證實，菲國將與中國共同開發南海爭議水域的石油及天然氣資源，初版合作協議預計九月完成。

據報導，凱耶塔諾證實，菲國在這項共同開發協議中將享有六十％獲益，中國則享有四十％獲益。分析認為，該協議將可視為中方的重大外交勝利，它相當於向其他南海主權聲索國（越南、汶萊、台灣、馬來西亞等）釋放出訊息，即中國「願意提供另一種形式的援助」；中國一方面能藉此增強對南海的控制，一方面可以將西方的石油公司阻擋在該地區之外；然而，此舉也可能導致中、美在南海的緊張關係升溫。

北京透過巡邏船阻止菲人前往「禮樂灘（Reed Bank）」，但馬尼拉迫切希望開發「禮樂灘」的天然資源，以解決呂宋島十年內可能面臨的能源短缺問題。儘管荷蘭海牙「常設仲裁法院」二○一六年裁決中國所主張的「九段線」違反《聯合國海洋法公約》，支持菲國政府擁有「禮樂灘」主權，但中方拒絕承認裁決結果，菲國總統杜特蒂上台後，也傾向疏遠美國、淡化中菲南海爭議。

與此同時，華盛頓持續主張南海「航行自由權」，拒絕澄清《美菲共同防禦條約》是否適用於「菲國在南海水域遭受攻擊的船隻或軍隊」。隨著中國持續在南海地區興建人造島礁、部署軍事設施，已有許多菲國官員和國會議員認定，菲國在面對中國施壓時，不能指望美國。