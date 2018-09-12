香港高鐵購票與Wi-Fi個資 中國監控

2018-09-12

〔編譯管淑平／綜合報導〕連接中國廣東省廣州市、深圳市和香港的「廣深港高速鐵路」香港段將於二十三日通車，十日開始售票，卻已浮現隱私安全疑慮。根據香港鐵路公司網站的高鐵售票辦法，乘客購票所提供的個人資料「將會轉移至香港境外」。此外，民眾使用高鐵列車和站內由中國公司提供的免費Wi-Fi無線網路服務，即使在香港口岸區，個人資料也會被業者直接提供給中國政府。

法國國際廣播電台（RFI）中文網十一日報導，港鐵網站販售高鐵票的收集個人資料聲明條款中明訂，購票者提供的個人資料「將會轉移至香港境外」，且「內地鐵路營運商會根據中華人民共和國法律使用及披露閣下的個人資料，而其保障程度可能與香港個人資料隱私法律之下不同」。

不僅購票乘客，即使不搭車的民眾，在西九龍高鐵站內使用免費Wi-Fi，其個資也有可能被直接送交北京當局。

提供列車和車站Wi-Fi服務的「京信通信」，在「免責聲明」和「個人資料收集聲明」中提到，供應商在「中國內地範圍」只會向擁有經實名制登記電話號碼或「微信」帳號的乘客提供免費Wi-Fi，並將收集使用者個人資訊，向「中國政府機構及其認可機構」轉讓、披露或分享，以作為防範犯罪或偵辦案件等調查用途。

香港立法會鐵路事務小組委員會主席田北辰說，若在香港口岸區使用Wi-Fi卻可能受到偵查，是「不能接受的」；民主派公民黨議員陳淑莊也說「不能理解」。

另外，港鐵十日公布廣深港高鐵跨境旅客運輸組織規則，列出營運方有權拒載的條件，包括乘客「按法律規定不適宜乘車、鐵路運輸企業認為威脅到公共健康和公共安全」等，但未詳列何種情況屬於法律規定不適宜乘車，或被視為威脅公共安全。陳淑莊質疑，當局如何掌握拒載名單，以及此舉是否違反隱私條例。

香港特首林鄭月娥十一日被問到高鐵隱私疑慮時表示，「大家可放心」，「所有有關鐵路營運都依法進行」；香港口岸區是香港法規，內地口岸區是內地法規，「跨境之後當然根據內地法規進行」。