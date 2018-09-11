被控性侵達12人 CBS總裁下台

2018-09-11

〔編譯魏國金／綜合報導〕催生全球反性騷＃MeToo運動的「紐約客」（The New Yorker）雜誌九日再踢爆，又有六名女子指控當前美國電視圈最位高權重者、哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）總裁兼執行長孟維斯（Leslie Moonves）性侵犯。連同上月的六人，已有十二名女性提出相同指控。當晚，ＣＢＳ宣布，孟維斯即刻離職。孟維斯的資遣費尚未定案，將取決於相關指控的內部調查結果，但近期關於他可能獲得一億美元（約三十一億餘台幣）的報導，在網路上已引發不滿聲浪。

ＣＢＳ聲明，該公司與孟維斯將立刻捐出兩千萬美元，給予一到兩個支持＃MeToo運動與提倡職場女性平等的組織，這筆捐款將自孟維斯最後獲得的資遣費中扣除。根據孟維斯去年五月簽署的協議，他若離職將可獲一．八億美元。

電視製作人高登─戈特莉布（Phyllis Golden-Gottlieb）告訴紐約客，一九八○年代末，孟維斯曾將她的頭壓在他的腿間，強迫她口交。後來她抗拒其追求後，便開始遭冷凍。她說：「他完全摧毀我的事業。」作家帕琳頓（Jessica Pallingston）說，孟維斯在她第一天擔任他的助理就強迫他口交。其他女性則說，孟維斯強吻、伸鹹豬手，若抗拒將遭報復。

六十八歲的孟維斯聲明，從未利用職權阻礙女性晉升及其事業，這些「駭人指控」並非事實，但他坦承在他進入ＣＢＳ前，曾與其中三名女性發生合意關係。當時他已婚，在與首任妻子離婚後，○四年與ＣＢＳ主播陳曉怡結婚，她目前是ＣＢＳ節目「老大哥」（Big Brother）與「談話」（The Talk）的主持人，上月首批六名女子指控孟維斯時，她力挺丈夫，未來去向引發關注。