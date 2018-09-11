敘國攻擊叛軍 總統准用毒氣戰

2018-09-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報（ＷＳＪ）九日引述美國官員報導，敘利亞總統阿塞德已批准動用氯氣，攻擊反抗軍最後據點伊德利卜省（Idlib）。一旦阿塞德在當地展開大屠殺，據稱美國總統川普已揚言將對敘國發動大規模攻擊。因此若報導屬實，恐將提高美軍對阿塞德當局再次實施報復行動的可能性。

敘國內戰已鏖戰七年，在阿塞德政府及其盟友俄羅斯加強空襲下，數千名平民已從伊德利卜逃往政府控制地區。

當地居民與救援人員指稱，敘國政府軍直升機在該省南部村莊哈貝特（al-Habeet）、阿比丁（Abdin）及附近村落投擲桶裝炸彈。這種炸彈一般含有高爆炸藥及榴霰彈（Shrapnel shell）。儘管大馬士革往往矢口否認，但聯合國調查人員已廣泛證明敘國政府軍確曾使用桶裝炸彈。

伊德利卜已成為三百多萬平民僅存的藏身之處，和七萬名反抗軍的最後據點，大馬士革已準備發動大規模攻擊行動。新的情報顯示，阿塞德已為軍方在攻擊反抗軍行動中使用氯氣做好準備。氯氣是國際法禁用的致命神經毒劑，大馬士革在此前攻擊反抗軍據點時就曾用過。

美研擬軍事攻擊選項

前述美國官員表示，五角大廈正擬定軍事選項，但川普尚未決定到底在哪些情況下，美國勢將做出軍事回應，或是否鎖定俄軍和伊軍部隊。川普政府高層官員指出，美方有政治、經濟工具可以動用，「有一些不同的方法」。

過去兩年，川普曾在指控阿塞德以沙林毒氣殘殺包括婦孺在內的敘國人民後，下令對敘利亞發動兩次空襲。這次則是一開始就劃下新的「紅線」，除化武外，只要大馬士革試圖奪取伊德利卜，美國就可能發動攻擊。