《中日對照讀新聞》ロシア海軍28隻が宗谷海峡通過 俄羅斯海軍28艘艦艇通過宗谷海峽

2018-09-10

◎茅毅

防衛省は3日、ロシア海軍の艦艇28隻が宗谷海峡を通過したと発表した。領海への侵入はなかったが、冷戦終結後に同海峡を通過したとして公表されたロシア艦艇としては最多という。

日本防衛省3日表示，28艘俄羅斯海軍船艦駛過宗谷海峽（Soya Strait，又稱拉佩魯茲海峽「La Perouse Strait」）。儘管期間並未侵入日本領海，但仍屬冷戰結束以來，已知單次最多俄軍艦艇穿越該海峽的情況。

同省によると、海上自衛隊の護衛艦などが、1日夜から2日夕にかけて、宗谷岬北東約210キロの海域を西に向かう同軍の駆逐艦や戦車揚陸艦、潜水艦救難艦などを発見した。28隻は宗谷海峡を抜け、日本海に入ったという。

防衛省指出，海上自衛隊護衛艦等船艦，自1日晚間至2日黃昏，發現「宗谷岬（岬即角之意，位於北海道稚內市，乃北海道最北端）」海域有西行的俄軍驅逐艦和戰車登陸艦、潛艦救難艦等艦艇，共28艘俄軍船艦通過宗谷海峽，進入日本海。

この情勢に関し、防衛省は「差し控える」としている。菅義偉官房長官は4日午前の記者会見で、「ロシア軍の極東における動向について引き続き注視する」と述べた。ロシアの北方領土での軍事活動強化には「わが国の立場と相いれず、さまざまな機会に抗議をしている」と強調。

針對此一情勢，防衛省表示「沒有評論」。內閣官房長官菅義偉在4日上午的記者會中指出，「將持續關注俄軍在遠東地區的動向」。他也強調，俄國在「北方領土（或「北方地域」，俄方稱南千島群島）」加強軍事活動，「不符合我國立場，正利用各種機會、場合向俄方抗議。」

ニュース・キーワード新聞辭典

抜（ぬ）ける：動詞，穿通、脫離、脫落、漏氣、漏掉、消失、遲鈍。

例：森（もり）を抜けて野原（のはら）に出（で）る。（穿過森林，來到原野。）

相容（あいい）れない：形容詞、連語，不合、勢不兩立。両者（りょうしゃ）の利害（りがい）は相容れない。（雙方的利害衝突。）

漢字を読みましょう

宗谷海峡（そうやかいきょう）／領海（りょうかい）／冷戦終結後（れいせんしゅうけつご）／艦艇（かんてい）／護衛艦（ごえいかん）／宗谷岬（そうやみさき）／北東（ほくとう）／駆逐艦（くちくかん）／戦車揚陸艦（せんしゃようりくかん）／潜水艦救難艦（せんすいかんきゅうなんかん）／日本海（にほんかい）／差し控える（さしひかえる，或寫成差控える）／菅義偉（すがよしひで）／極東（きょくとう）／北方領土（ほっぽうりょうど）／北方地域（ほっぽうちいき）／確たる（かくたる）