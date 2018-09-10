委國軍方擬政變 傳川普派員會商

2018-09-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐約時報八日報導，川普政府官員曾多次秘密會晤委內瑞拉軍方，討論如何推翻委國總統馬杜羅，但美方最終決定不協助發動政變。據報導，其中一名與美國官員密會的委國軍方人士，名列美國對委國實施經濟制裁的名單。對此，白宮拒絕回答相關會晤的細節，僅透過聲明指出，委國在馬杜羅治下遭遇痛苦劇變，白宮支持與「有意追求民主的所有委國人民對話」。

紐時引述十一名現任及前任美國政府官員、委國軍方人士說法指稱，美方去年秋季首次參與委國軍方策劃政變的討論，委國軍方當時向美方表示，他們旗下有數百名武裝份子支持推翻馬杜羅政權，希望美方提供加密無線通訊設備，但美方並未應允提供支援，進而導致計畫失敗。

委國境內至少有三個不同團體企圖推翻馬杜羅政權，他們透過歐陸的美國大使館與川普政府接洽，華府派特使以「單純旁聽模式」密會委國軍方，直到今年初召開第三次會議，美國都未提供任何實際支援，甚至沒有表明是否支持政變。

紐時引述美國官員說法，外交報告顯示，委國軍方在密會期間並未提出詳盡政變規劃，還會要求美國官員提供想法與指導。紐時分析，儘管川普政府最終決定不協助委國軍方，政變計畫陷入僵局，但美方願意多次與叛亂份子密謀推翻合法政權的行為，恐將成為「拉丁美洲地區的重磅炸彈」，即使大多數拉丁美洲國家領導人都認為，馬杜羅必須為國內經濟危機承擔主要責任，但並未質疑馬杜羅主政的合法性。