貨櫃輪取道北極海 俄歐航線大縮減

2018-09-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕氣候變遷使北極海快速融冰，包括俄羅斯、中國和大型航運企業均已嗅到潛在商機。華盛頓郵報八日報導，全球最大貨櫃航運經營者及貨櫃船供應商「快桅（Maersk Line）」的貨櫃輪「文塔馬士基號（Venta Maersk）」，八月二十三日從俄國海參崴啟航，計畫朝北穿越北極海，預定九月廿二日駛抵德國不來梅（Bremerhaven），試圖成為首艘穿越北極海的大型貨櫃輪，所需時間可能比從海參崴向南，經亞洲與非洲交界的蘇伊士運河的航道，還快上兩週。

以往返海參崴與不來梅為例，北極海航道可航行時間為每年七至十月，總航程約一萬三三三四公里，僅需廿三天。反觀通過蘇伊士運河的航道達一萬九四四六公里，要花三十四天，優點則是全年暢通。除快桅外，俄、中及其他海運公司也希望，北極海航道在每年融冰期可成為蘇伊士運河的替代選項。如此一來，在船舶來回歐、亞兩洲與美洲港口時，不僅可縮短數週時間，也可減少燃料成本。

數百艘較小的貨船已開始利用北極海航道。七月，俄國首次從其斥資二七○億美元（約八三七九億台幣）、濱北極海的亞馬爾半島，經北極圈將液化天然氣運往中國江蘇省濱黃海的如東港，僅航行十九天，比從亞馬爾經蘇伊士運河快十六天。中國遠洋運輸公司（Cosco）的貨輪今年則可望完成十二次穿越該航道的航程。接下來的考驗，就是可裝載三六○○個廿英尺貨櫃的文塔馬士基號般的大型貨櫃輪，能否在該航道一帆風順。

不過，俄國國防部長紹伊古警告，北極已變成各國爭奪領土、資源和軍事戰略利益的目標，爆發衝突的可能性也隨之升高。中國國務院今年一月公布其建政以來首份「中國的北極政策」白皮書，自視為地緣上的近北極國家，乃北極事務的「重要利益攸關方」，聲稱中國將建立「冰上絲路」，作為「一帶一路」框架的延伸，並鼓勵中國企業參與北極海航道的基礎建設。