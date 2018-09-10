中國管控P2P受害者家屬 強行火化遺體

2018-09-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國P2P（個人對個人）網路融資平台六月以來爆發倒閉潮，浙江省三十一歲單親媽媽王倩（見圖，取自網路）與若干受害者挺身而出，要求政府「主持公道」，卻遭暴力鎮壓及脅迫，七日留下控訴國家的遺書後自殺身亡。事發後，當局不顧家屬反對強行火化王女遺體，還嚴格監控親屬、封鎖消息。

王倩生前投資P2P平台「票票喵」約廿六萬人民幣（逾一一八萬台幣），但這家標榜中國國有企業「華安基金」入股的平台，上月初突然宣布清算，隨後被依涉嫌集資詐騙調查，令她一夕間血本無歸。王倩等人懷疑華安及時拋棄持股，分明是「知情逃匿」，但多次申訴維權竟遭警方阻撓毆打，甚至遭到監控，最終在求助無門、心灰意冷下自縊身亡，留下遺書泣訴，「這口氣實在受不了」，「這個國家太令人失望」。

王倩在遺書中寫道，侵吞她財產的P2P平台有國資入股，但「說跑路就跑路」，當地警方立案一個月卻「人也不抓，錢也不封鎖」，反而將他們這些受害者鎖定為維穩對象，出動鎮壓的警察比維權的人都多；「沒能堅持下去，放棄了自己，其實我不是想不開，正是因為想開了。」最後她對自己的孩子說：「希望你好好讀書，長大後出國留學移民。」

王倩的遭遇和遺書立刻引發社會強烈共鳴，廣大網友直言自己和王倩一樣，自小「相信國家、相信黨」，卻落得維權無門，反遭公權力暴力對待的下場。隨著民怨沸騰，當局八日凌晨強行火化王倩遺體，還警告家屬不得外出或接受媒體採訪。其他P2P受害者有意為王倩舉行全國性紀念會，也遭當局迅速封殺消息。打算親自赴王家致哀的王倩友人，更接到警方致電警告不得前往。

「自由亞洲電台」報導，今年上半年就有近七百間P2P平台倒閉或面臨財務困難，因打擊過大而自殺的受害者不計其數。但在P2P倒閉潮中，中國政府對於民眾如何透過「正當管道」維權，始終未作正面陳述，反而是以負面表列方式指出，哪些管道是行不通的。

值此敏感時機，中國公安部近日還發佈一項草案，指民警執法若造成公民損害，個人不承擔法律責任，公安機關也不得受輿論、投訴影響，加重對民警的處置。目前正徵求社會各界意見。

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