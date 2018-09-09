兩大聯盟對決 極右派左右瑞典大選

2018-09-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕瑞典九日舉行國會大選，社會民主黨、綠黨、左派黨共組的中間偏左「紅綠」（red-green）執政聯盟，迎戰在野四黨（溫和黨、中央黨、自由黨、基督教民主黨）共組的中間偏右「聯盟」（Alliance），兩大陣營選前最新民調差距僅約三個百分點，選情陷入膠著。二○一○年首次進軍國會的極右派「瑞典民主黨」（Sweden Democrats，SD）則有機會躍居國會第一大黨，未來不論是哪個傳統陣營勝出，恐怕都得與瑞典民主黨攜手組閣。

綜合七家選前最新民調，「紅綠」支持率約四十％，「聯盟」支持率約三十七％，「瑞典民主黨」支持率介於十六％至二十五％之間；國會第一大黨「社會民主黨」支持率二十五．一％。該國七百五十萬合格選民當中，逾二十五％未表態投票意向。

根據選前民調結果，「紅綠」和「聯盟」料將無法單獨掌握國會過半數席次，但兩大陣營過去從未聯合執政，多數政黨也都對「瑞典民主黨」避之唯恐不及。瑞典政治學者普遍認為，選後的組閣過程「相當困難，可能是最複雜的一次」。

分析也認為，社會民主黨黨魁、現任總理洛夫文（Stefan Löfven）恐怕無法順利連任，溫和黨黨魁克里斯特松（Ulf Kristersson）更有機會與瑞典民主黨黨魁奧克松（Jimmie Akesson）協商成功，成為新任瑞典總理。洛夫文八日大肆批評瑞典民主黨為種族主義者，還誓言社會民主黨絕對不會與瑞典民主黨合作。

瑞典本屆國會大選聚焦移民政策。歐洲難民潮二○一五年爆發後，瑞典接納逾十六萬尋求庇護者，這些外來移民造成當地犯罪率及失業率攀升，使得民族主義份子與反體制團體趁勢而起；瑞典民主黨即秉持強硬的反移民立場，主張終止慷慨的庇護制度，誓言「協助難民返回祖國」。