加強能源軍事合作 越南聯俄制中

2018-09-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕在中國國家主席習近平十一日將出席俄國海參崴「第四屆東方經濟論壇」，以及俄中「東方-18」大規模軍演將於當日登場之際，越南新聞網站「越南快訊」八日報導，俄國總統普廷與越共中央總書記阮富仲同意深化兩國軍事關係，越南並向俄國採購逾十億美元武器，兩國也同意在越南大陸棚合作鑽探、開採石油。自由亞洲電台報導，相關消息將讓中國質疑，戰略合作夥伴俄羅斯是否正在「背後捅刀」？

阮富仲五日起展開為期四天的俄羅斯訪問。越共七日聲明指出，「雙方承諾繼續發展軍事合作」。俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫透露：「我們取得價值逾十億美元的訂單。」儘管採購細節不明，不過俄國是越南最大的武器供應國，之前越南向俄國購買六艘先進的基洛級攻擊潛艦，以及數艘戰艦、噴射戰機、坦克等一系列陸海空武器裝備。自由亞洲電台指出，與中俄戰略夥伴相比，俄越之間沒有相互的猜疑與防備，這也使越南在對抗北京時較有自信。

越南快訊報導，普廷與阮富仲重申，亞太地區的爭議須依據一九八二年聯合國海洋法公約、二○○二年南海各方行為宣言，以及尚在協商中的南海行為準則和平解決。

自由亞洲電台報導，五月間，俄、越合作在越中主權爭議區「06-1」油田區塊開採石油，引發中國不滿，部分評論批評莫斯科向戰略夥伴北京「背後捅刀」。然而，北京在敦促各方尊重中國的主權後，就繼續回到宣傳中俄友好的基調。