顧面子輸裡子？ 北韓今閱兵

2018-09-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓九日迎接建國七十週年紀念日，將舉行閱兵等慶祝活動，且跡象顯示規模將相當可觀。華爾街日報指出，在美朝兩國對於北韓棄核進程各說各話之際，平壤如何拿捏展示武力的程度，將影響接下來是否順利與華府恢復談判。專家分析，平壤應不會做出高度挑釁之舉，但也不會輕易「示弱」。

北韓長期以來透過閱兵展現軍威，此次國慶更廣邀外國政府和媒體參與，出席者包括中共中央政治局常委栗戰書代表習近平率團到訪。美聯社指出，除了停辦五年的「大會操」將粉墨登場，美國的商業衛星影像公司上月底也拍攝到戰車、自走砲、防空飛彈和火箭發射器等武器已就定位。外界猜測，二月建軍節展示的火星十四型、火星十五型洲際彈道飛彈可能再次出場，但是否展出新飛彈或進階武器則是未知數。

美國情報分析公司「戰略預測」（Stratfor）亞洲首席分析師貝克（Rodger Baker）認為，建國七十週年為北韓的重要節日，「至少會展示某些飛彈」；若平壤屆時展示其聲稱可打擊美國本土任何角落的火星十五型洲際彈道飛彈，可能是想藉此警告美方，「若不與平壤達成協議，平壤將做出華府忌憚之事，而美方將無能為力。」事實上，華府也極有可能將此舉解讀為蓄意挑釁。

白宮國安會前亞洲事務專家麥艾文（Evan Medeiros）則表示，若洲際彈道飛彈未登場，華府會視為平壤「遞出橄欖枝」。不過他分析，北韓領導人金正恩並不認為「秀拳頭」為有效戰略，「他或許不會做出新的、高度挑釁的舉措，但也不可能表現妥協之意。」屆時較可能展出長程彈道飛彈。麥艾文還指出，鑑於中國和俄羅斯皆派出高級別訪團，再加上南韓總統文在寅將於十八日出訪北韓，平壤可趁此向華府暗示，北韓已不擔心美國的外交和經濟孤立手段。