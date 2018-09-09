歐巴馬演說開罵 川普揶揄聽到睡著

2018-09-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國民主黨籍前總統歐巴馬去年一月卸下職務後，始終避免直接批評繼位的川普，但眼見十一月期中選舉將屆，七日終於選擇回到故鄉伊利諾州開砲。他質疑「共和黨怎麼了」，竟容許川普利用「恐懼與憤怒」把選戰帶回政治鬥爭老路，還頻頻攻擊媒體與司法，且選擇親近俄羅斯、遠離傳統民主盟邦。對於歐巴馬的批評，川普冷回「我看了演說，但我睡著了」，「我覺得歐巴馬是催眠高手」。

歐巴馬○九年入主白宮前，擔任伊利諾州參議員與聯邦參議員共長達十二年。七日他在伊利諾大學厄巴納—香檳分校的演說，是他卸任後首次發表重要政治演說，且是直接針對川普。先前他僅對川普退出巴黎氣候協定、伊朗核協議與移民政策表達看法，但都未點名批判。

歐巴馬直言，川普僅是美國政治的「症狀，而非病因」，「他不過利用政客們長年以來煽動的仇恨」，「這不保守，這肯定不正常—這是激進的」。感嘆「分裂、仇恨、偏執的政治，不幸地在共和黨中找到了家」，他強調：「當我們的民主出現真空，當我們不去投票，當我們把我們的基本權利與自由視為理所當然，恐懼加仇恨的政治和緊縮開支就會落地生根」。

對於華郵記者伍華德的新書揭露，共和黨人深知川普主政下的白宮根本是「瘋人鎮」，幕僚都把他當「白痴」，對他下的命令更是陽奉陰違，歐巴馬表達他對這股鄉愿想法的不以為然。他強調，「這非我們的民主應運作方式」，批評共和黨人「不願找出骨氣」來正面挑戰川普。

最後，歐巴馬話鋒一轉，力讚「在這種政治黑暗之外，我正看到全國各地公民大幅覺醒」，對民主黨選民明顯動員尤其欣慰。他呼籲伊利諾州年輕選民，十一月六日踴躍出面投票，「我們的民主就靠它了」。

針對歐巴馬的指教，人在北達科他州募款的川普收看重播畫面後，對支持群眾直說，「我發現他非常非常會催眠」；另搬出美國上揚的就業率來自誇，指控歐巴馬丟下經濟爛攤子，竟還回頭搶功勞。