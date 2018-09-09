匿名投書造反 川普要揪深喉嚨

2018-09-09

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普七日點名司法部長塞森斯（Jeff Sessions），基於「國家安全」，應展開調查，揪出日前投書紐約時報、指稱政府內部有一群從事「反抗」運動的官員，矢志攔阻川普危險暴衝的匿名高官。由於該文並未涉及洩漏機密，川普的要求考驗著美國司法部的獨立性。紐時批評該調查濫權，凸顯保護作者身分不曝光的必要性。

川普七日對記者說，塞森斯應調查誰是那篇文章的作者，「因為我真的認為這攸關國家安全」。他補充表示，他相信此人應該不是高階官員，若此人持有高級安全許可，「我不希望他出席那些會議」。一名白宮官員之後表示，川普要求公權力調查只是表達他對該文十分惱火，而非下令聯邦檢察官採取行動。

川普想讓幕僚接受測謊

川普當日稍早在福斯新聞訪問中也說，紐約時報不應刊登該文，「因為他們的作為實際上是叛國」；至於是否將對紐時採取法律行動？他說，他正在研究中。川普還說，他歡迎讓幕僚接受測謊以找出作者的意見。白宮消息來源透露，儘管白宮幕僚長凱利苦勸川普讓此事「船過水無痕」，但川普仍「執迷」找出作者。川普六日受訪時矢言，「這噁心的人終究會浮出檯面」。

根據美國有線電視新聞網報導，白宮消息來源指出，川普已把目標縮小到少數幾個人。白宮顧問康威也說，川普認為此人服務於國安部門。

該文在五日下午一經刊登，已有逾二十五名高階官員包括副總統彭斯、國務卿龐皮歐、國家情報首長寇茲與國防部長馬提斯等競相自清，公開否認是撰文者。美國駐聯合國大使海利六日投書華盛頓郵報，表示「當我挑戰總統時，我是直接明著來，我匿名的同僚應該也要如此」。

美國司法部對於是否已進行相關調查不置可否。密西根東區前檢察官麥奎德說，唯有觸犯聯邦法規，司法部才能啟動調查，但該案分享非機密訊息，沒有觸法之虞。紐時聲明表示：「我們有信心司法部理解憲法第一條修正案對所有美國公民的保障，而不會參與如此露骨的政府權力濫用。總統的威脅凸顯為何我們務必保護作者的身分，以及自由獨立媒體對美國民主的重要性。」