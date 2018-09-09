關西教訓 全球12座低窪機場剉咧等

2018-09-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本關西地區（或稱近畿地區）重要門戶「關西國際機場」遭颱風「燕子」侵襲而癱瘓，形同「孤島」。但這座海上機場於一九九四年九月完工啟用時，係創下全球完全以填海造陸方式興建完成機場的首例。「普立茲獎」得主、紐約時報記者田淵廣子七日報導，關空嚴重泡水的教訓，恐凸顯全球地勢低窪機場的潛在危機，而包括全球主要城市義大利羅馬、中國上海、美國舊金山和紐約在內的十二座樞紐機場，皆比海平面高不到五公尺。

報導引述「國際機場協會（ＡＣＩ）」及「開放航班（OpenFlights.org）」的數據分析，在全球一百座最繁忙的機場裡，廿五％比海平面高不到十公尺；鑑於全球海平面持續上升與氣候變遷引發的極端暴風雨，也令全球低窪機場在因應天災上將愈來愈脆弱。

氣候變遷加速 航空業正是推手

不過，與關西國際機場息息相關的全球航空業，正是氣候變遷的主要「推手」之一。儘管航空旅行只佔全球約三％的溫室氣體排放，卻是增加速度最快的排放來源。

由於飛機起降時的障礙較少，且被投訴噪音的可能性較小，就像建在大阪灣的關西國際機場，故沿海的低窪地區長久以來被視為建築新跑道及航廈的理想地點。然而，正由於靠海，這種地區也較缺乏可防範洪水和強風的天然屏障。同時，前述的許多最繁忙的國際機場在設計時，往往並未考慮極端氣候、全球暖化的變數，例如二○一二年的「珊蒂（Sandy）」颶風就重創紐約市的全部三座機場。今年八月，印度喀拉拉邦水災則令「科欽國際機場」停用兩週之久。