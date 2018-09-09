北海道強震增至37死

2018-09-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本北海道六日凌晨發生芮氏規模六．七地震，已知三十五人確定死亡、二人因心肺功能停止而推定死亡、三人下落不明、傷者近四百人。儘管強震發生後，全道約二九五萬戶隨即斷電，但八日已恢復對其中約九十九％用戶供電。日本首相安倍晉三預定九日赴地震災區視察，他八日在首相官邸召開的相關部會首長會議上表示，希望親訪災區傾聽民意與地方政府意見來擬定因應對策。當地時間八日晚間六點廿一分，在六日震源附近又發生規模四．二地震，目前未傳出災情。

全道供電恢復 多數航班復飛

該六日強震達日本氣象廳「震度階級」最高的七級，由於震源位於膽振地方的東部，該廳當天即已特別將之命名為「平成卅（今）年北海道膽振東部地震」。負責電力營運的「北海道電力公司（北電）」八日凌晨指稱，已可供電三百萬千瓦，全道約二九四．九萬戶「來電」，復電率達九成九。

不過，鑑於十日上班日起，在工商用電使電力需求增加下，一旦供電不足，電力供需恐失衡，故日本政府正準備包括「計畫性停電」在內的各項因應方案。據報導，日本經濟產業省將全道劃分為六十個區，一次對特定地區停電兩小時。但經產大臣世耕弘成仍表示，並不希望啟動此一方案，目前確定十日不會實施，之後則未定。

北海道全道尖峰用電量約三八○萬千瓦，預估供電不足的電量可能在廿萬至四十萬千瓦，相較於二○一一年三月十一日「東日本大震災」後一度缺電多達一千萬千瓦，這次計畫性停電的規模小、時間也較少。若欲恢復全道穩定供電，首要之務仍需重啟北電供電量最大的勇拂郡厚真町「苫東厚真火力發電廠」，但在渦輪機與鍋爐損壞下，估計重啟仍需一週以上時間。

在聯外交通上，日本國土交通省表示，北海道新千歲機場，一度有約一六○○人被迫在機場內過夜，八日約九十個國際線航班起降，同日恢復的國內線航班更已達約九成，各航空公司櫃檯前，自當天上午就擠滿歸心似箭的南韓、中國等外國旅客。

據報導，該道首府札幌市八日開始派垃圾車清運垃圾。JR北海道公司電車當天上午恢復札幌近郊的營運，札幌站因此湧現許多等待搭車的民眾。市內部分商家及百貨公司亦恢復營業，不少超市和蔬果店在重新開門前，就有欲採買生活必需品的市民排隊等候。日本厚生勞動省則指出，全道尚有約三萬戶斷水，在修復好管線後，可望九日恢復供水。

由於所謂災後「黃金七十二小時」救援時間即將截止，在推土機、搜救犬與七十五架直升機支援下，已有包括自衛隊、警、消在內約四萬人投入救災工作。據報導，搜救重點放在地震後發生嚴重土石流、走山的厚真町吉野地區等處。