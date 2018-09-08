美極右陰謀論者 遭社群媒體永遠下架

2018-09-08

〔編譯魏國金／綜合報導〕社群媒體巨擘推特公司六日宣布，該平台及旗下的直播平台Periscope將永久封鎖美國極右派陰謀論家瓊斯（Alex Jones）與其網站「資訊戰」（Infowars）。瓊斯最為人所知的是宣稱九一一攻擊為美國政府自導自演，二○一二年的桑迪胡克小學濫射案是騙局，上月，蘋果、影音分享網站YouTube與音樂串流服務網站Spotify已永久移除瓊斯發表過的論述。

推特公司推文說：「除了該帳號之前的違規外，我們基於新的報告，以及昨天上傳的、違反我們謾罵行為政策的影片，而採取這項行動。」瓊斯推特的粉絲團人數約九十萬人，資訊戰則約有四十三萬人。上月，推特以違反該政策為由，停用瓊斯與資訊戰帳號七天。

推特祭出封鎖前一天，瓊斯赴華府參加兩場有關社群媒體的聽證會，推特執行長杜錫與臉書營運長桑德伯格皆出席作證。之後他上傳十分鐘的影片，顯示他在國會山莊的走廊上惡言攻訐美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者達西（Oliver Darcy）的報導與長相，他稱達西是「美國的病毒」，「笑起來像是從死牛尾巴爬出來的鼠輩」。達西強烈質疑社群媒體公司對瓊斯寬大為懷，竟允許他長久在相關平台大放厥詞，瓊斯目前在臉書上頻頻發文，臉書對他私人帳號的停用處置已過期。臉書後續動向引發關切。

瓊斯回應說，「我被下架不是因為我們說謊，而是因為我們說出真相」，並補充與達西的言詞交鋒可能是他被推特封鎖的原因。該封鎖前一天，美國川普政府警告可能對有政治偏見的大科技公司採取法律行動。川普在美國大選期間同意瓊斯採訪，說他「名聲響亮」，「我不會讓你失望」。

瓊斯被非營利組織「南方貧困法律中心」譽為「當代美國最多產的陰謀論大師」，他宣稱九一一攻擊的幕後元凶是美國政府，並宣傳少數族群企圖滅絕白人的觀點，他也說桑迪胡克小學的大屠殺是精心策劃、動用到演員的騙局，以敗壞槍枝遊說團體的名聲。該案造成廿六死，其中廿人為幼童。數名罹難者家長對他提告，指控他利用他們的苦難擴展他的支持者。

媒體監督單位「媒體事務」（Media Matters）讚許推特的舉動，表示「推特是看清昭然事實─瓊斯明顯違反推特規定，使仇恨言論與騷擾持續不墜的最後一個主要科技平台」。