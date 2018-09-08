吃素? 科學家首發現雜食性鯊魚

2018-09-08

〔編譯魏國金／綜合報導〕鯊魚有著嗜血掠食者的形象，不過加州大學研究人員發現，窄頭雙髻鯊不僅以烏賊、魚類為食，也能大快朵頤攝食海草並吸收當中的營養，因此有必要將之重新分類為雜食性，而成為科學界迄今所知第一種雜食性鯊魚。

紐約時報報導，二○○七年，研究人員首度在窄頭雙髻鯊中發現相關的消化特徵，這些鯊魚肚腹含有大量海草，佔內容物總重的六十二％。當時部分專家推論，鯊魚是在海草間倉促捕食獵物時意外嚥下海草的。生活在美國、中美與南美洲海岸的窄頭雙髻鯊體長約○．六至○．九米，是十種鎚頭鯊類中體型最小者。

加州大學爾灣分校生物科學院的薩曼莎．李（Samantha Leigh）與其同僚對該推論抱持質疑。他們將捕獲自佛州西嶼外海的窄頭雙髻鯊運送到他們的戶外實驗室，每天餵食海草烏賊卷，其中海草佔九十％，而海草置有同位素追蹤劑，可以從鯊魚的血液中監測海草是否真的被消化，還是僅通過腸道而已。研究人員也過濾鯊魚的排泄物，以便了解鯊魚吃下的海草有多少被排出。

在實驗期間，鯊魚的體重皆上升。研究人員檢測鯊魚的血液時，發現追蹤劑濃度非常高，顯示海草是作為營養物而被消化。而在檢測鯊魚腸道的酶時，發現牠們確實具有可分解植物中碳水化合物的酶，而肉食性動物的酶主要在處理蛋白質。研究人員估計窄頭雙髻鯊消化海草的效率達五十％，遠比該效率為三十％的蜥蜴還高，而相當於幼年期的海龜。

薩曼莎．李說，這是已知第一種雜食性鯊魚，絕對可能有其他鯊魚也有類似行為，她也希望這項發現有助於保護因氣候變遷而面臨危險的海草生態系。這項研究發表在英國「皇家學會報告─生物學」（Proceedings of the Royal Society B）上。