英外交部報告 「港人言論自由遭打壓」

2018-09-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國外交部六日向國會提交最新一期的《香港半年報告書》，說明今年上半年的香港整體情況。英國外相韓特（Jeremy Hunt）在二十頁的報告中批評，《中英聯合聲明》保證港人的言論自由，但此權利受到打壓，特別是牽涉港獨的爭議討論。

韓特撰文指出，《中英聯合聲明》多數條款在港有效落實，香港享有司法獨立，但他憂心港人的高度自治、權利與自由繼續受到打壓。英國政府相信，港獨是既不符現實、亦不理想的選項，但表達、言論及學術等自由，應始終受到《中英聯合聲明》及《基本法》保障。

報告中列舉的打壓事件包括，香港大學法律系副教授戴耀廷到台灣出席論壇，因港獨言論遭港府強烈譴責；香港眾志成員周庭等人被取消參選立法會資格；青年新政議員梁頌恆和游蕙禎因衝擊立法會被判囚；愈來愈多社運人士被判入獄；一地兩檢法理基礎受到質疑。

韓特指稱，這些事件令人憂心香港的權利與自由，導致香港的政治多元化縮減。他呼籲港府繼續致力創造支持公開辯論的環境，讓港人充分表達政治意見，以在香港的治理上扮演角色。

對此，中國外交部駐港公署發言人七日反駁，港獨嚴重違反中國憲法、《基本法》和香港特區有關法律，嚴重損害國家主權安全和領土完整，不屬於言論自由範疇。中方要求英方停止發表《香港半年報告書》，停止對香港事務指手畫腳及干預中國內政。中國外交部去年宣稱，《中英聯合聲明》已是歷史文件，不再有任何現實意義，但英國在今次報告書中重申，該聲明是在聯合國登記，具有法律約束力，英方將繼續監察聲明實施情況。

另外，中國英文官媒「中國日報」七日也針對英軍兩棲船塢登陸艦「海神之子」（HMS Albion）上月底駛入南海西沙群島海域，實施「航行自由」任務發出警告，稱此舉會阻礙英國脫歐後有關中英自由貿易的協定談判，任何損害中國核心利益的行為只會阻礙這項進程。