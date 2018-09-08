援憲法彈劾川普？ 不可能的任務

2018-09-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普六日在蒙大拿州為共和黨年底國會大選造勢時，針對「美國政府高官」在紐約時報匿名投書，指內閣有意援引憲法第廿五條修正案拉其下台一事，怒斥民主黨從未放棄將「沒做錯事」的他趕出白宮，並暗示選民須在期中選舉為共和黨、也為了他挺身而出。但事實上，憲法第廿五條修正案隱藏憲政風險，過去不曾被動用，成功機率更是微乎其微。

川普六日在蒙大拿州為共和黨參議員候選人羅森岱爾站台時，高呼自己政績卓越，從未鑄下大錯，「怎麼可以被彈劾？」暗示共和黨人必須出來投票，保護他免受彈劾。針對質疑其不適任總統的聲音，川普直言自己心智敏銳，還指責民主黨老是無視其政績，因此「年底國會大選，你們不僅是投給單一候選人，更是為掌控國會的政黨投下一票。」川普甚至戲稱，倘若兩年後民主黨拿下總統大位，而共和黨掌握國會多數的話，「沒關係，共和黨人會彈劾他。」

川普要共和黨人 投票保護他

民主黨下屆總統候選人潛在人選、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）六日指出，若內閣官員相信川普不能履行總統職責，卻未援引憲法第廿五條修正案予以罷黜，就已釀成憲政危機。一九六七年立法的憲法第廿五條修正案，針對繼任總統的四種情況作出規範，前三項條款已多次被援引，包括尼克森七四年辭職、雷根八五年接受手術等，而紐時匿名高官所指的是從未動用的第四條。

紐時指出，要啟動憲法第廿五條修正案第四條，副總統彭斯和過半數的內閣首長，須共同向參院臨時議長（現為猶他州共和黨參議員海契）和眾院議長（現為威斯康辛州眾議員萊恩）提交書面聲明，指川普「無法履行其職權」，川普將立即被剝奪總統權力，由彭斯出任代理總統。川普雖然也可向兩位議長提交書面聲明，聲稱自己有能力履行職權，即可恢復職責；但彭斯和內閣閣員也可在四天內重新遞交聲明，迫使國會受理，並由彭斯代理總統。

接著，國會將在四十八小時內開會，並在二十一天內進行表決，參眾兩院均需有超過三分之二議員認為川普無法繼續擔任總統，才能永久剝奪其總統之位；反之，川普將恢復所有職權。該條款制定時即刻意使過程趨向繁瑣，且目前兩院均由共和黨掌控，該黨「大義滅親」的可能性微乎其微。相較之下，一般彈劾程序僅需先由眾院相對多數通過，再由參院三分之二同意，即可將總統免職。