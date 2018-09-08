總統候選人遇刺 巴西大選更詭譎

2018-09-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕下月七日登場的巴西總統選舉已進入倒數階段，參選支持度領先的巴西極右派社會自由黨（ＰＳＬ）籍國會議員、有「巴西川普」之稱的波索納羅（Jair Bolsonaro）卻在六日造勢活動遇刺，當晚緊急開刀處置後，預計至少住院一週，雖兩個月後應可完全康復，但已為這場巴西民主化卅年來結果最難料的大選再投變數。

案發現場隨即陷入混亂，現年六十三歲的波索納羅遇刺後緊急送醫。院方術後表示，「內傷嚴重，一度危及病患性命。」根據最新民調，波索納羅支持度為廿二％，比其他合格候選人多了十％以上。

凶手當場被逮 疑有精神問題

警方隨後宣告四十歲刺客奧里維拉（Adelio Bispo de Oliveira）當場被捕，但他似有精神問題，自稱受命於神而行凶。全案有待調查釐清，但他的律師表示，奧里維拉基於宗教、政治因素，及看不慣波索納羅對種族、宗教、女性的偏見才出手，支持主張社會主義的委內瑞拉總統馬杜羅，凶嫌臉書也的確曾經多次貼文批評波索納羅。

在巴西四年半前展開的「洗車行動」打貪下，巴西政商高層一一落馬，民心思變。而六日事發隔天恰為巴西獨立日，全境各城市原已預計迎來各方政治團體的遊行活動，刺殺事件發生後，擔憂暴力事件四起，其他候選人已紛紛宣告七日競選活動取消。巴西總統泰梅爾立刻發表聲明譴責，指民主國家無法容忍這種攻擊事件，要求嚴格調查。

根據巴西競選相關法規，波索納羅的選舉聯盟過小，在官方管制的電視台與廣播電台分不到廣告時段；意謂他爭取民意支持得仰賴社群媒體與集會，故若因病未能親身在大街小巷拜票，預料將衝擊其選情。

波索納羅反同 肯定獨裁

擁有卅年地方與中央議事經驗，波索納羅多年來常發爭議言論，早已惹惱不少巴西人，但也培養出一票忠誠的保守派信徒，社群媒體追隨者達八五○萬人。他以捍衛法律與秩序、公共安全及反對政客自持，主張打擊犯罪，甚至鼓勵警方對毒品黑幫份子及持械罪犯趕盡殺絕，並懷念昔日巴西軍事獨裁統治；另外，他貶抑女性且排斥同性戀。因言論有挑起仇恨及鼓動強暴之嫌，目前仍待最高法院審判，但他聲稱一切指控乃政治報復。

另一方面，因受賄罪被關的巴西七十二歲左派前總統魯拉，參選所獲支持度比波索納羅高出一倍有餘，但巴西選舉法庭上月底搬出他二○一○年在位時立下的「清白提名」規定，正式否定他的候選資格；上訴若最終未能在十七日以前拿到好消息，即正式無緣代表他創立的工黨（ＰＴ）出征下月七日總統選戰。