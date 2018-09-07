限制研究 外國學者被中國請喝茶

2018-09-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在中國政府極力箝制國內外批評聲浪、大規模滲透外國學術圈之際，據兩名美國學者調查，外國社會科學家近十年來在中國實地研究時，有一成比率曾遭警方或國家安全部門施壓，「被請喝茶」，即遭傳訊或盤問，甚至警告。報告強調，中國對學術自由的箝制，已構成外國學者在中國從事研究工作的障礙。研究種族、宗教、人權等敏感議題的研究者，更可能登上黑名單禁止入境。

近十年來 一成學者遭施壓

這份一日在美國政治學會（ＡＰＳＡ）波士頓年會上發表的報告，是第一份針對外國學者在中國從事研究時受到的干預所做的研究。密蘇里大學政治學助理教授葛瑞滕絲（Sheena Greitens）和普林斯頓政治學暨國際事務助理教授特魯克斯（Rory Truex），向一九六七名不同國家和地區的中國問題專家發出問卷，回收五六二份，其中九％坦承曾因研究議題「敏感」，被警方或國安人員「請喝茶」。

受訪學者專長包括人類學、經濟學、歷史學、政治學和社會學等領域。調查顯示，約四分之一研究人員被拒絕接觸相關文獻，五％在取得簽證時被刁難，更有高達六成八受訪者坦承，自我審查已成為中國研究領域的普遍現象問題。報告指出，這份調查為中國研究學者遭當局打壓的情況首次提供系統性數據，「這類箝制經驗是罕見卻真實的現象，構成在中國從事研究工作的障礙。」

研究發現，約二％受訪者曾有電腦和資料被沒收的經驗，二．五％表示曾遭警方短暫拘留或恫嚇，尤其是在西藏和新疆這類高敏感地區。葛瑞滕絲和特魯克斯在摘要中也強調，與外國學者共同研究的中國學者，以及與外國學者交流的中方人員，面臨官方「關切」的風險更高。

倫敦大學亞非學院中國研究所主任曾銳生向香港「南華早報」表示，前述調查結果不令人意外，透過限制學術自由和有效阻止獨立學者研究敏感議題，中國政府縮小了可避免重大政策失誤的範圍。然而，「若獨立學者規避研究某些議題，將會減少（他國）政府對中國情勢的理解，可能導致糟糕的決策。」