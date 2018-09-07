誰是深喉嚨？ 13幕僚閣員被點名

2018-09-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕白宮高級官員匿名投書紐約時報爆料川普政府內有「反抗勢力」，引發媒體對這名「深喉嚨」的身分臆測熱潮，大家都想知道可比當年「水門案」的「深喉嚨」究竟是何方神聖。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）推測的十三人名單中，連第一夫人和第一女婿夫婦都上榜，諷刺意味十足。

美國記者布魯（Dan Bloom）推敲，「深喉嚨」可能是副總統彭斯 （見圖，法新社），因為投書者在文中以「北極星」（lodestar）一詞，形容已故共和黨大老麥肯，彭斯曾多次在發言時使用這個罕見字。這有如美劇《紙牌屋》裡副總統陰謀篡位的情節，但彭斯發言人亞金已否認這項揣測。

情節有如水門案重演

ＣＮＮ列出的十三人名單中亦提到彭斯、第一夫人梅蘭妮亞、第一千金伊凡卡及其夫婿庫希納（兩人算做一人）、國家情報首長寇茲、白宮幕僚長凱利、白宮法律顧問麥甘、司法部長塞森斯、國防部長馬提斯及駐聯合國大使海利等人都名列其中。國務卿龐皮歐不在上述名單之列，他和寇茲、馬提斯已都否認自己是爆料者。

另外，前白宮對外聯絡辦公室公關主任、非裔女性幕僚紐曼則推文指稱，她的新書《精神錯亂：川普白宮內幕》第三百三十頁中，提供了爆料者身分的暗示。紐曼指控白宮內的種族歧視，離職後與川普鬧翻。

關於「深喉嚨」身分，華爾街日報引述知情人士報導，川普政府內有部分高級官員，包括保守及自由派立場，都曾試圖抑制川普的方針，包括前白宮首席策士巴農、前白宮首席經濟顧問柯恩等舊臣。川普批評者、共和黨參議員寇克告訴記者，許多官員對這此投書不感意外。

紐時刊登投書的時機，正值揭發尼克森「水門案」記者伍華德預定發表新書之際。當年一同披露「水門案」的記者伯恩斯坦告訴ＣＮＮ，伍華德的新書和「水門案」的調查報導方法相同，藉由多個消息來源交互查證。當年「水門案」消息來源被稱為「深喉嚨」，其真實身分是時任聯邦調查局副局長費爾特，三十多年後才曝光。