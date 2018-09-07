白宮深喉嚨 匿名投書反川普

2018-09-07

紐時破例匿名刊登

〔編譯陳正健／綜合報導〕紐約時報五日刊登一位自稱是白宮高級官員的匿名投書，題為《我是川普政府內的一名抵抗者》。文中爆料，川普政府內部有許多官員正作「寧靜抵抗」，對抗「不道德」的總統川普。他說，白宮內閣成員一度考慮援引「總統無法視事」的憲法第廿五條修正案彈劾總統，但為避免引發憲政危機，因此許多川普任命的官員決定繼續留在政府內工作，以遏止川普的部分施政方針及其最惡劣作風。川普對此暴跳如雷，連發多條推文痛斥紐時與該名官員，指責紐時不敢刊登具名投書是「無膽」，更暗指該官員「叛國」，白宮則要求紐時道歉。

川普暴怒 白宮要求紐時道歉

紐時指出，該報是在華盛頓郵報資深記者伍華德撰寫描述川普統治下的白宮有如「瘋人鎮」的新書內容曝光前，收到這封投書。紐時言論版一般不刊登匿名投書，這次是因為其內容重要而破例，同時應作者要求保持匿名，避免身分曝光危及工作。

華盛頓郵報引述兩名熟悉與川普私下對話內容的人士說法，指川普暴跳如雷、痛批這是不忠的叛逆行為，懷疑投書者從事國安工作，或者任職司法部。川普連發推文抨擊，指紐時無膽，該名官員根本不存在，是失敗紐時的另一個造假消息來源。他六日再推文抨擊，指「（秘密控制美國的）深層政府和左派，以及他們的工具假新聞媒體發瘋了」，因為現在經濟好、就業好，「他們根本不知道怎麼辦」。

該官員寫道，川普的總統任期正面臨當代美國領導者中史無前例的考驗，不單是特別檢察官日益進逼、美國在川普領導下激烈分歧、共和黨可能將眾議院拱手讓給反對黨，問題還包括他未理解自己的困境，許多政府官員在內部努力不懈，以挫敗川普的部分方針，而他是其中一員。

投書者：阻撓川普衝動誤國

投書指出，他們首要效忠的對象是國家，而川普的行事方式卻一直傷害美國，官員們採取的不是流行的左派「抵抗」，而是希望政府成功，許多由他任命的官員都矢言盡一己之力，以捍衛美國民主機制，同時阻撓他的誤導衝動之舉，直到他離開白宮為止。

該官員批評，問題根源出在川普道德淪喪，決策過程並不依循任何明確原則，儘管他以共和黨人身分當選總統，但他未展現對保守派傳統理念的認同，包括思想、市場及人民自由等，甚至還會公開攻擊這些理念。

投書批評川普偏愛獨裁者，反媒體、反貿易及反民主，其領導風格衝動、魯莽、對抗，但也肯定川普政府仍有施政「亮點」，例如有效放寬法規管制、歷史性稅改及更強大軍隊等，但這得歸功於白宮內外的一群無名英雄，而非川普的領導。

華郵指出，投書稱讚已故的川普政敵、共和黨參議員麥肯才是典範，特別令川普感到挫折。一位川普的友人五日說，川普覺得自己可以信任的人越來越少，並抱怨現在只能相信子女。

白宮發言人桑德絲五日要求紐時道歉，斥責刊登該文章是「差勁、魯莽及自私」，並抨擊撰文者是懦夫，要求此人離開白宮。正在印度訪問的國務卿龐皮歐六日也抨擊，這篇投書是「自欺欺人的爛演員」之作，媒體還這樣配合打擊總統，令他不安。