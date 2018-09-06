俄諜毒殺案 英國鎖定2特務

2018-09-06

英國檢警當局五日公佈涉嫌以神經毒劑「諾維喬克」暗殺前俄羅斯間諜斯克里帕爾的兩名俄國嫌犯照片，以及兩人三月現身索爾茲伯里車站的影像，已經起訴並發出通緝令。警方指出，兩人將神經毒劑裝在Nina Ricci香水贗品瓶子中夾帶入境，噴灑在斯克里帕爾住處前門施毒；六月底英格蘭一對情侶則因撿到嫌犯丟棄的香水瓶而中毒。首相梅伊向國會說明，兩人使用化名佩特洛夫（Alexander Petrov）和波什洛夫（Ruslan Boshirov），年紀約四十歲，均為「俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU）」情報人員，英國掌握的情資「幾乎肯定」是克里姆林宮授權這起暗殺行動。至於是否為俄國總統普廷直接下令，梅伊說，「這種層級的決定，幾乎肯定是由總參情報總局以外、俄國國家更高階層所作」，矢言將運用「國家安全機制一切可用手段」反制俄國的威脅。俄國外交部則駁斥稱兩人姓名和照片對俄方而言「沒有意義」，呼籲英國停止操弄訊息，提供證據給俄方。（圖：美聯社、路透，文：編譯管淑平）