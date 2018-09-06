全球28%成人不愛動 女性更嚴重

2018-09-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）專家合力於醫學界期刊《刺胳針全球衛生（The Lancet Global Health）》九月號更新的最新追蹤數據，首度點出二○○一年全球成年人口有廿八．五％運動量不足的趨勢，迄今仍不見明顯改善：二○一六年仍有廿七．五％成人缺乏運動，相當於十四億人口，高收入國家甚至高達卅七％，且女人比男人更少動。

專家警告，長此以往，恐將導致罹患心血管疾病、第二型糖尿病、各式癌症、失智症等蔓延全球的非傳染性疾病風險增加，同時影響心理健康，呼籲各國當局採取行動嚴正視之。

比男人更少動 女性31.7％不愛動

這份數據引用一百六十八國共三百五十八份調查資料，受試者總計一百九十萬人，加以分析後發現全球成人中，男性有廿三．四％缺乏運動，女性更達卅一．七％運動量不足，未達每週至少中度運動一百五十分鐘或七十五分鐘費力運動的程度。

再從性別、地域和收入多寡綜合分析，拉丁美洲及加勒比海地區（LAC）、南亞和高收入西方國家的女性，缺乏運動的情況最嚴重，分別為四十三．七％、四十三％、四十二．三％；大洋洲、東亞及東南亞、撒哈拉沙漠以南非洲等地的男性則動得較勤快，運動不足比率僅分別佔十二．三％、十七．六％、十七．九％。

科威特、沙國 逾半運動量不足

就國別而論，科威特、美屬薩摩亞、沙烏地阿拉伯和伊拉克的成人，逾半運動量不足，最為嚴重。此外，高所得國家人口缺少運動的情況加劇，從○一年的卅一．六％增至一六年的卅六．八％，比低收入國家的十六．二％足足多出一倍有餘，也說明了隨富裕而來的久坐不動生活型態。

WHO呼籲各國中央與地方當局正視前述現象，針對不同年齡與能力的民眾提供更多運動環境與機會，包括鼓勵民眾走路或騎單車通勤的公共建設。WHO「肢體活動全球行動計畫（Global Action Plan on Physical Activity）」已制定最新目標，希望在二五年將全球缺乏運動者的比率減少十％，在三○年前減少十五％。