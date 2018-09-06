水門案記者出書 揭發暗黑白宮

2018-09-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國重量級資深記者、四十多年前揭發尼克森「水門案」的伍華德（Bob Woodward）預計十一日發行新書《恐懼：川普入主白宮（Fear：Trump in the White House，暫譯）》，書中揭露國防部長馬提斯曾抱怨總統川普對國際大事的理解程度僅有「五或六年級生」，白宮幕僚長凱利甚至指責川普是「白痴」，白宮是座「瘋人鎮」，前白宮首席經濟顧問柯恩（Gary Cohn）為了保護國家，甚至不得不偷拿走川普桌上一份退出美韓自由貿易協定的行政命令，而川普竟然從沒發現。

曾獲美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」的伍華德，現仍效力於華盛頓郵報，他過去曾出版歐巴馬、布希等八名美國前總統的白宮軼聞。伍華德表示，該本厚達四百四十八頁的新書，取材自相關會議紀錄、政府文件、私人手札、數百個小時的採訪等第一手資料。伍華德形容，川普治下的白宮長期處在「神經衰弱」狀態，內部所發生的事「不亞於行政上的政變」。

伍華德在新書寫道，去年四月敘利亞阿塞德政權被控使用化學武器襲擊平民後，川普曾致電馬提斯要求暗殺敘國總統，「讓我們進去殺他個片甲不留」；馬提斯當下雖答應採取行動，實際上卻未遵照川普指令，而是採取「更為謹慎」的懲罰性空襲。

另外，川普今年一月向馬提斯質疑美國在朝鮮半島駐軍的必要性，得到「預防第三次世界大戰」的解釋，其後，馬提斯忍不住向同僚抱怨，川普對國家安全議題與國際大事的理解力只有「五或六年級生」的程度。

伍華德的新書還指出，凱利曾說川普是個「白痴」，並告訴同僚「沒有必要試著說服他（川普）任何事情。他（川普）已經行為脫序。我們置身於瘋人鎮（Crazytown）當中」。

新書也首度披露了主導「通俄門」調查的特別檢察官穆勒和相關人員的對話。如川普的前私人律師陶德（John Dowd）曾向穆勒坦言，他之所以百般阻撓川普接受穆勒約詢，就是「不要讓他坐在那裡，看起來像個白痴」。此外，陶德也曾警告川普，如果川普出面作證，恐怕得坐牢，因此「別作證，不然就得穿囚衣」，接著陶德又說，「你不是個好證人」，講完這句話後，隔天陶德就辭職。

此外，新書揭露川普對迴避通俄門調查的司法部長塞申斯極度痛恨，不僅稱他是「叛徒」，還嘲笑他的南方出身與口音，罵他「這傢伙是智障，蠢南方人」。

新書指出，前白宮幕僚秘書波特（Rob Porter）透露，他曾與柯恩共謀阻止川普退出北美自由貿易協定（NAFTA），以免招致不可預測的經濟與外交影響。新書也指柯恩曾偷走川普桌上文件，讓川普無法退出美韓與北韓自由貿易協定。

伍華德還寫道，前白宮首席策士巴農曾在白宮與川普長女伊凡卡對罵，伊凡卡當時怒嗆：「我永遠不會是白宮職員。我是第一千金。」