單膝跪地唱國歌爆紅 NFL球員代言NIKE

2018-09-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國運動用品龍頭Nike（耐吉）三日證實，美國國家美式足球聯盟（NFL）舊金山四九人隊前球員、四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick），獲選成為該品牌經典標語「Just Do It」三十週年新廣告的活動代言人之一。卡佩尼克的形象標語是：「捍衛信念。即使這意味著犧牲一切。」

卡佩尼克二○一六年在賽前演唱國歌期間單膝跪地，抗議美國有色人種和少數族裔遭受種族歧視等不公平待遇，惹惱保守派球迷，引爆全美激辯；美國總統川普便曾以髒話飆罵單膝跪地唱國歌表達抗議的球員，揚言他們都該被開除。卡佩尼克去年初遭球團「冷凍」，也沒有球隊願意與他簽約，目前仍是自由球員。

Nike發言人三日指出，卡佩尼克二○一一年就已是該品牌簽約運動員；而本次週年紀念活動代言人還包括NFL紐約巨人隊明星球員小貝克漢二世（Odell Beckham Jr.）、左手掌截肢的NFL西雅圖海鷹球星葛里芬（Shaquem Griffin）、美國國家籃球協會（NBA）球星詹姆斯（Lebron James）、女性職業滑板選手貝克（Lacey Baker）。

Nike北美區副總裁菲沙諾提（Gino Fisanotti）告訴娛樂與體育節目電視網（ESPN）：「我們認為卡佩尼克發揮運動的力量幫助世界前進，是這個世代最勵志的運動員之一。」

不過，卡佩尼克擔任Nike新廣告代言人也引起部份民眾反彈，許多網友紛紛上傳焚燒Nike球鞋的影片，並標註「#BoycottNike（抵制耐吉）」。阿肯色州前州長哈克比（Mike Huckabee）則揚言不再穿戴任何Nike產品。