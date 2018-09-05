關西機場生日泡湯 短期恐難重啟

2018-09-05

〔駐日特派員林翠儀、記者鄭瑋奇、蕭玗欣／綜合報導〕日本近二十五年來最強颱風「燕子」四日橫掃西日本，造成至少六人喪生、近一七○人輕重傷，逾兩百萬人被迫避難，生命財產損失為一九九三年「楊希（Yancy）」颱風以來最慘重。適逢開航二十四週年的關西國際機場，在強颱侵襲下不但因跑道淹水而無法起降，連結陸地的聯外橋梁也遭油輪撞毀，約三千名旅客受困。機場自下午三時起關閉，短期內可能難以重啟，受影響航班每日約五百班。

關西機場建於大阪灣內填海興建的人工島上，一九九四年九月四日正式啟用，是一座標榜客貨兩用、二十四小時全天候營運的海上國際機場。機場有Ａ、Ｂ兩條跑道，靠近陸地、約三千五百公尺長的Ａ跑道，由於只比海平面高約五公尺，受到漲潮影響淹水，多架飛機的引擎也泡在水裡，機場被迫全面關閉。

而在機場關閉前，機場聯外橋梁也遭油輪「寶運丸」攔腰撞擊受損。負責運送飛機燃油的「寶運丸」長八十九公尺、重二五九一噸，當時正卸完貨停泊在橋梁南側，不料竟遭強風吹襲衝撞橋梁，所幸船上人員並無大礙。

燕子颱風中午自四國的德島縣登陸，以極快速度北上，颱風中心約下午三時穿越福井縣的若狹灣，進入日本海，並沿著海岸線北上。燕子中心氣壓九七○百帕，近中心附近最大風速每秒三十五公尺，最大瞬間陣風每秒五十公尺。四國及近畿部分地區受到狂風暴雨及漲潮影響傳出災情。

台灣飛大阪航班取消

中華航空四日往返關西機場航班全部取消，長榮航空台北—大阪、高雄—大阪航班也全數取消。台灣虎航取消IT二一○、IT二一一、IT二一二、IT二一三等台北—大阪關西來回航班。交通部觀光局通報，經聯繫雄獅、東南、康福、五福及山富國際旅行社，四日晚間統計數據顯示，受影響滯留當地並延後返台的旅行團約廿團，旅客五百六十八人；另還有廿三團、旅客七百卅一人已取消行程。